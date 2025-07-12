السبت 12 يوليو 2025
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خارج الحدود

نواب حزب العمال البريطاني يطالبون الحكومة بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين

بريطانيا
بريطانيا

 طالب 60 نائبا من حزب العمال البريطاني حكومة المملكة المتحدة باتخاذ خطوة عاجلة بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، دون تأخير.

 

تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة بسبب خريطة الانسحاب الإسرائيلي

 أفاد مصدران فلسطينيان مطلعان بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تواجه تعثرًا نتيجة إصرار إسرائيل على تقديم خريطة للانسحاب تبقي بموجبها نحو 40 في المئة من مساحة القطاع تحت سيطرتها العسكرية.

وقال أحد المصدرين لوكالة فرانس برس إن “مفاوضات الدوحة تواجه تعثرا وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها أمس الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحابا، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس”.

وأكد المصدر الثاني أن "إسرائيل تواصل سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة".

 

مفاوضات الدوحة مستمرة

 قالت مصادر مطلعة لقناة الغد، أمس، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تواجه عثرة بشأن خريطة انسحاب الجيش الإسرائيلي، ما دفع الأطراف المشاركة إلى إرجاء بحث هذه النقطة لحين قدوم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى الدوحة.

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الحكومة حزب العمال البريطاني المملكة المتحدة فلسطين

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