الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعبو الأهلي يخضعون لقياسات بدنية استعدادا للموسم الجديد

الأهلي
الأهلي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقياسات بدنية دقيقة، اليوم، في إطار التحضيرات الخاصة بالاستعداد للفترة المقبلة.

وجاءت القياسات البدنية للاعبين، ضمن البرامج المحددة من الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، للوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين. 

ويحرص الجهاز الفني على تنفيذ كل مراحل الإعداد وفق رؤية علمية دقيقة لتقييم الجوانب البدنية للاعبين، مما يساعد على وضع برامج تدريب تتناسب مع حالة كل لاعب، للمساعدة في رفع كفاءة الأداء بشكل عام.

الأهلي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو فترة الإعداد للموسم الجديد، اليوم الإثنين.

وكان لاعبو الأهلي حصلوا على راحة سلبية من التدريبات لمدة 18 يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي يخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي بالنادي الأهلي ريبيرو خوسيه ريبيرو لاعبو الاهلي

مواد متعلقة

توصل لاتفاق شبه نهائي، الأهلي يستقر علي رحيل مهاجمه إلى أوروبا مجددا

بعد بيان الأهلي، حقيقة تواصل النصر السعودي مع وسام أبو علي

الأكثر قراءة

توصل لاتفاق شبه نهائي، الأهلي يستقر علي رحيل مهاجمه إلى أوروبا مجددا

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

كراسات شروط شقق الطرح الثاني "سكن لكل المصريين 7"

البحوث الفلكية تفجر مفاجأة: هناك ارتباط بين النشاط الشمسي والزلازل

انتخابات الشيوخ بالإسكندرية، قبول طعن مرشح "الوعي" ورفض 8 آخرين

كشف مصدر تمويل إثيوبيا، ترامب يعلن تفاصيل صادمة عن سد النهضة

قرار جديد من لجنة شئون اللاعبين في شكوى زيزو ضد الزمالك

مصر للطيران تعلن شروط حجز تذاكر موسم العمرة، تعرف على الإجراءات المطلوبة

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي آداب الإجازة وكيف نحقق التوازن بين العقل والقلب؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالنجاح والتقدم في العمل

هل التحدث مع الله في السجود يبطل الصلاة؟، رد مفاجئ من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية