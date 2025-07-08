الثلاثاء 08 يوليو 2025
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رياضة

ريبيرو يتابع صفقات الأهلي بتقرير يومي مع يوسف

ريبيرو
ريبيرو

يتابع الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي تطورات صفقات الميركاتو الصيفي بتقرير يومي مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، الذي يتواصل مع المدرب الإسباني بشكل دوري لطمأنته بشأن تدعيمات الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

من ناحية أخرى، قال مصدر داخل الأهلي: إن التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو جاء بعد موافقة الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق مؤكدا أن المدرب شاهد مباريات للاعب وأكد أنه إضافة قوية للفريق. 

وشهدت الساعات الماضية  اتصالات متبادلة بين مسؤولي الأهلي وسيراميكا من أجل حسم الصفقة التي تأتي بعد التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو. 

وانضم ياسين مرعي الي الأهلي لمدة خمس مواسم بعد إنهاء اتفاق الأهلي وفاركو ايضا في إطار خطة النادي الأهلي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد. 

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