وسائل إعلام إسرائيلية: العثور على الجندي المفقود بعد محاولة أسره

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم العثور على الجندي الذي فُقد خلال الحدث الأمني شرق قطاع غزة، والذي تخللته محاولة لأسره من قبل المقاومة الفلسطينية، بحسب رواية الاحتلال.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال الاشتباك.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طائرات تابعة لجيش الاحتلال تنفذ عملية إجلاء من غزة إلى مستشفى تال هاشومير وسط إسرائيل.

وقالت إن قطاع غزة يشهد قتالا صعبا، وأن هناك كارثة جديدة في القطاع.

وفي الوقت ذاته أعلنت وسائل الإعلام عن مقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطرة في الحدث الأمني بقطاع غزة، مشيرة إلى محاولة أسر جندي إسرائيلي في غزة.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن قصف مدفعي وإطلاق قنابل دخانية على مناطق عدة في حي التفاح وجباليا البلد شمال شرق مدينة غزة.

وقبل وقت سابق أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك حدثا أمنيا صعبا شرق مدينة غزة، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وفي الوقت ذاته أشارت مصادر فلسطينية إلى هبوط مروحيات إسرائيلية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة تزامنا مع تحليق مكثف لمقاتلات حربية.

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