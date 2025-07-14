طريقة عمل البصارة بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل البصارة، البصارة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى عرفها المصريون منذ القدم ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل البصارة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل على طريقة الجدات.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل البصارة.

مكونات عمل البصارة:-

كوب فول مدشوش (منقوع لمدة ساعتين)

بصلة كبيرة مفرومة

5 فصوص ثوم

ربطة بقدونس مفرومة

ربطة شبت مفرومة

ربطة كسبرة خضراء مفرومة

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

بصلة مقطعة شرائح للتقلية.

طريقة عمل البصارة:-

اغسلي الفول جيدا وصفيه من الماء.

ضعيه في قدر على النار مع كمية من الماء تغطيه جيدا.

أضيفي البصل المفروم، والثوم، والبقدونس، والشبت، والكزبرة الخضراء.

اتركي المزيج يغلي على نار متوسطة حتى يطرى الفول (حوالي 30-40 دقيقة).

بعد أن ينضج الفول والخضرة، ارفعي الخليط من على النار.

اتركيه يبرد قليلا ثم اضربيه بالخلاط أو الهاند بلندر حتى يصبح ناعم تماما.

أعيدي الخليط إلى القدر.

أضيفي الكزبرة الجافة، الكمون، الملح والفلفل.

قلبي جيدا واتركيها على نار هادئة لمدة 5 دقائق مع التحريك المستمر حتى تثقل القوام.

في مقلاة صغيرة، سخني الزيت.

أضيفي شرائح البصل وقلبيها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

صبي البصارة في طبق التقديم.

زيني الوجه بالبصل المحمر وقدميها مع العيش البلدي أو البصل الأخضر والمخللات.

يمكنك إضافة القليل من النعناع الجاف أو الفلفل الحار لإضفاء نكهة مختلفة.

تقدم البصارة باردة أو دافئة حسب الرغبة.

طريقة عمل البصارة

فوائد الفول للصحة

والفول من البقوليات المهمة للصحة لأنه غنى بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد البصارة:-

الفول المدمس مصدر غني بالبروتين النباتي، ويعتبر الفول خيار رائع للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي أو يحاولون تقليل استهلاكهم للبروتين الحيواني.

يساعد البروتين الموجود في الفول على بناء العضلات وتجديد الخلايا والأنسجة في الجسم.

الفول المدمس ضروري لصحة الجهاز المناعي.

الفول المدمس غني بالألياف الغذائية، والألياف مهمة جدا لصحة الجهاز الهضمي، فهي تساعد في تسهيل عملية الهضم وتمنع حدوث الإمساك، كما أن الألياف تساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن ومنع الإفراط في تناول الطعام.

الفول المدمس يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، فهو غني بالحديد الذي يعد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين في الدم، مما يساعد على نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، كما يحتوي الفول على الماغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معادن تساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

الفول المدمس منخفض الدهون والسعرات الحرارية، ويمكن للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزنهم أو الذين يتبعون حمية غذائية الاستفادة من تناول الفول المدمس كوجبة مغذية ومشبعة دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية إلى نظامهم الغذائي.

يعتبر الفول المدمس مصدر جيد لمضادات الأكسدة، وهذه المركبات تساعد على حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

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