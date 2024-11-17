الأحد 17 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل البصارة، أسرع وأرخص غداء

طريقة عمل البصارة،
طريقة عمل البصارة، فيتو

طريقة عمل البصارة، من طرق الأكلات المصرية التي يفضلها الكثيرون، التي تعود جذورها إلى قدماء المصريين، وهي من الأكلات التي تلجأ إليها ستات البيوت للتوفير في الميزانية.

وتعتبر البصارة من الأكلات الاقتصادية الموفرة، فهي غير مكلفة على الإطلاق، كما أنها سريعة التحضير.

البصارة على أصولها
البصارة على أصولها، فيتو

  وطريقة عمل البصارة؛ لا تحتاج إلا حوالي نصف كيلو من الفول المدشوش أو أقل، وخضرة فقط، وهذه المكونات تصلح لعمل أكلة تكفي أسرة كاملة عددها من 5 إلى 6 أفراد، وهذا يعني أنه يمكنك بأقل من 50 جنيها أن تعدي غداء لأسرة كاملة.

وتعد طريقة عمل البصارة من الوصفات التي يمكن تعلمها بكل سهولة، وتقديمها لأفراد أسرتك؛ فيمكنك في أقل من نصف ساعة أن تنتهي من تجهيزها، الى جانب أن قيمتها الغذائية عالية، ومفيدة للصحة، فهي تتكون من الفول والخضراوات الخضراء، وكلها مواد مفيدة للصحة.
 

طريقة عمل البصارة على أصولها
 

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البصارة على أصولها، ويمكن عملها كنوع من التغيير، وكسر ملل الأكلات المعتادة.

مكونات عمل البصارة:
نصف كيلو فول مدشوش
حزمتين بقدونس
حزمتين كسبره خضراء
ملح - فلفل أسود - رشه شطه - ملعقه صغيره كمون - ملعقة صغيرة كزبرة جافة
فلفل أخضر حار
3 بصلات
8 فصوص ثوم
حوالى كوب إلا ربع زيت


طريقة عمل البصارة:

ينقع الفول المدشوش حوالى ساعة، ثم يسلق في ماء، ويراعى إزالة الرغوة البيضاء من على الوجه، ثم نضيف بصلة، و4 فصوص ثوم، والبقدونس المفروم، وحزمة كزبرة خضراء، ويتبل بالملح والفلفل والشطة والكمون.

تقطع البصلتان الباقيتان الى جوانح وتقلى فى الزيت ثم تنشل، ثم يدق باقى الثوم مع حزمة كزبرة والفلفل الأخضر.

يضرب الفول المدشوش بالخلاط جيدا ونعيده الى الوعاء ونضيف اليه التقليه (الثوم مع الكزبرة)، ويقلب حتى يغلظ قوامه ويكون متوسطا.

توضع فى أطباق التقديم، وتزين بالبصل المقلي.
وبألف هنا.

 

طريقة عمل الفول النابت

طريقة الفول النابت
طريقة الفول النابت، فيتو

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، طريقة عمل الفول النابت، وهي من الأطعمة عالية القيمة الغذائية، وتكاليفها بسيطة.

مكونات عمل الفول النابت


1/2 كيلو فول
بصلة مقطعة شرائح
فصين ثوم مفروم
ملح 
فلفل أسود
كمون 
ورق لورا
كزبرة خضراء
زيت وزبدة

خطوات عمل الفول النابت

يغسل الفول جيدا، وينقع في الماء لمدة يوم كامل.

في اليوم التالي، يشطف ويوضع في مصفاة بلاستيك، ويرش بالماء حوالى 4:3 مرات فى اليوم، لمدة 3 أيام.

فى اليوم الرابع يشطف الفول بالماء ويصفى.

يشوح البصل والثوم فى الزيت والزبدة ثم يضاف الفول ويقلب ثم يوضع الماء الساخن.

ويترك على نار متوسطة، ثم يوضع الملح والفلفل الأسمر والكمون وورق اللورا.

ويترك على النار حتى النضج حوالى من 45:30، ثم يقدم مع الخبز المحمص بالثوم والزبدة، ويرش الخبز بالكزبرة الخضراء.
 

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