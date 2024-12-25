طريقة عمل البصارة، لغداء مغذي وبأقل التكاليف

طريقة عمل البصارة، من طرق الأكلات المصرية لذيذة الطعم، إلى جانب أنها من الأكلات التي تلجأ لها ستات البيوت؛ للتوفير في الميزانية مع أواخر الشهر.

وتعد البصارة من الأكلات التي توارثها المصريين جيلا بعد جيل.



وتعتبر البصارة من الأكلات الاقتصادية الموفرة، فهي غير مكلفة على الإطلاق، كما أنها سريعة التحضير.



وطريقة عمل البصارة؛ لا تحتاج إلا حوالي نصف كيلو من الفول المدشوش أو أقل، وخضرة فقط، وهذه المكونات تصلح لعمل أكلة تكفي أسرة كاملة عددها من 5 إلى 6 أفراد، وهذا يعني أنه يمكنك بأقل من 50 جنيها أن تعد غداء لأسرة كاملة.



وتعد طريقة عمل البصارة من الوصفات التي يمكن تعلمها بكل سهولة، وتقديمها لأفراد أسرتك؛ فيمكنك في أقل من نصف ساعة أن تنتهي من تجهيزها، إلى جانب أن قيمتها الغذائية عالية، ومفيدة للصحة، فهي تتكون من الفول والخضراوات الخضراء، وكلها مواد مفيدة للصحة.



وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البصارة على أصولها، ويمكن عملها كنوع من التغيير، وكسر ملل الأكلات المعتادة.



مكونات عمل البصارة:



نصف كيلو فول مدشوش

حزمتين بقدونس

حزمتين كزبرة خضراء

ملح - فلفل أسود - رشه شطه - ملعقه صغيره كمون - ملعقة صغيرة كزبرة جافة

فلفل أخضر حار

3 بصلات

8 فصوص ثوم

حوالى كوب إلا ربع زيت



خطوات عمل البصارة:



البصارة على أصولها

ينقع الفول المدشوش حوالى ساعة، ثم يسلق في ماء، ويراعى إزالة الرغوة البيضاء من على الوجه، ثم نضيف بصلة، و4 فصوص ثوم، والبقدونس المفروم، وحزمة كسبرة خضراء، ويتبل بالملح والفلفل والشطة والكمون.

تقطع البصلتين الباقيتين الى جوانح وتقلى فى الزيت ثم تنشل، ثم يدق باقى الثوم مع حزمه كزبرة والفلفل الاخضر.

يضرب الفول المدشوش بالخلاط جيدا ونعيده إلى الوعاء ونضيف إليه التقلية (الثوم مع الكزبرة)، ويقلب حتى يغلظ قوامه ويكون متوسطا.

توضع فى أطباق التقديم، وتزين بالبصل المقلي.

وبألف هنا.

طريقة عمل الفول النابت

طريقة الفول النابت

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، طريقة عمل الفول النابت، وهي من الأطعمة عالية القيمة الغذائية، وتكاليفها بسيطة.

مكونات عمل الفول النابت



1/2 كيلو فول

بصلة مقطعة شرائح

فصين ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

كمون

ورق لورا

كزبرة خضراء

زيت وزبدة

خطوات عمل الفول النابت

يغسل الفول جيدا، وينقع في الماء لمدة يوم كامل.

في اليوم التالي، يشطف ويوضع في مصفاة بلاستيك، ويرش بالماء حوالى 4:3 مرات فى اليوم، لمدة 3 أيام.

فى اليوم الرابع يشطف الفول بالماء ويصفى.

يشوح البصل والثوم فى الزيت والزبدة ثم يضاف الفول ويقلب ثم يوضع الماء الساخن.

ويترك على نار متوسطة، ثم يوضع الملح والفلفل الأسمر والكمون وورق اللورا.

ويترك على النار حتى النضج حوالى من 45:30، ثم يقدم ساخنا مع الخبز المحمص بالثوم والزبدة، ويرش الخبز بالكزبرة الخضراء.

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