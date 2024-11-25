طريقة عمل البصارة، أكلة اقتصادية آخر الشهر

طريقة عمل البصارة، البصارة من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز وهى تحضر من الفول والخضراوات.

وطريقة عمل البصارة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل، وهى تعتبر أكلة إقتصادية ولذيذة مناسبة لآخر الشهر.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البصارة.

مكونات عمل البصارة:-

2 كوب من الفول المدشوش

1 بصلة كبيرة مفرومة

4 فصوص من الثوم المفروم

1 جزرة متوسطة مفرومة

1 حزمة من الكزبرة الخضراء

1 حزمة من الشبت

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

ملح حسب الذوق

ماء (حسب الحاجة)

عصير ليمونة (اختياري)

طريقة عمل البصارة

طريقة عمل البصارة:-

في البداية، يُغسل الفول المدشوش جيدًا للتخلص من أي شوائب.

ثم يُنقع في ماء دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى يلين.

في وعاء كبير، ضعي الفول المنقوع مع كمية كافية من الماء واتركيه يغلي لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح الفول طريًا.

في مقلاة على النار، ضعي الزيت ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

بعد ذلك، أضيفي الثوم المفروم وقلبي حتى يصدر منه رائحة عطرة.

أضيفي الجزر المفروم والكزبرة الخضراء والشبت إلى البصل والثوم، وقلبي المكونات جيدًا.

بعد أن يصبح الفول طريًا، أضيفي خليط البصل والخضروات إلى الفول، وأضيفي الكمون، الكزبرة الجافة، الفلفل الأسود، والملح. حركي المكونات جيدًا.

اتركي البصارة على نار هادئة لمدة 10 دقائق إضافية، مع إضافة الماء تدريجيًا إذا لزم الأمر للحصول على قوام مناسب.

بعد أن تصبح البصارة جاهزة، يمكنك تقديمها مع رشة من عصير الليمون إذا كنت تفضلين الطعم الحامض، يتم تقديم البصارة عادة مع الخبز البلدي.

تعتبر البصارة طبق مغذي، إذ تحتوي على البروتينات والألياف، مما يجعلها خيار جيد للصحة.

تعتبر البصارة من الأطباق التي يمكن تناولها كوجبة رئيسية أو جانبية، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية وطعمها الرائع.

والبصارة يتم تحضيرها من الفول وبالتالى لها قيمة غذائية عالية، حيث تحتوى على نسبة عالية من البروتين والحديد ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التى يحتاجها الجسم، لذا تعتبر وجبة متكاملة وصحية.

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