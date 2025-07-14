تقرير منسق المباراة يحدد مصير إنريكي بعد خناقة نهائي مونديال الأندية

نهائي كأس العالم للأندية، شهدت مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025 اشتباكات بين اللاعبين عقب المباراة.

ودخل المدير الفني للنادي الباريسي، لويس إنريكي، في مشادة حادة مع لاعب تشيلسي جواو بيدرو، تطورت إلى اعتداء جسدي من المدرب الإسباني عقب صافرة النهاية.

وبات إنريكي مهددًا بعقوبة محتملة تبعده عن بداية الموسم المقبل، في انتظار ما ستقرره لجنة الانضباط خلال الأيام القليلة المقبلة بعد واقعة نهائي مونديال الأندية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، رغم أن قوانين البطولة تنص على أن العقوبات الناتجة عن البطاقات الحمراء لا تطبق في مسابقات أخرى، فإن ما حدث قد يندرج تحت بند “السلوك العنيف”، وهو ما يسمح بفتح تحقيق انضباطي منفصل من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتنص المادة 74 من قانون الانضباط في الفيفا على أن “أي إيقاف ناتج عن البطاقة الحمراء المباشرة أو غير المباشرة خلال مباراة في بطولة معينة، لا يرحل إلى بطولة أخرى”، إلا أن الأمر يختلف في حال الاعتداء الجسدي المباشر، وهو ما وقع في ملعب “ميتلايف” بنيويورك مساء أمس.

وبحسب ما أكدته الصحيفة الإسبانية، فإن تقرير منسق المباراة سيكون حاسمًا في تحديد مصير إنريكي، حيث سيُحال الملف إلى لجنة الانضباط في الفيفا، التي تملك صلاحية فتح تحقيق رسمي.



وتشير المادة الثانية من الفصل الثاني في لائحة المخالفات إلى إمكانية فرض عقوبة إيقاف لا تقل عن ثلاث مباريات أو لفترة زمنية مناسبة، في حال الاعتداء الجسدي على أي شخص داخل محيط المباراة، سواء كان لاعبًا أو عضوًا في الطاقم الفني أو الإداري، باستثناء حكم اللقاء.



وتوج فريق تشيلسي باللقب بعد فوزه بثلاثية نظيفة على باريس سان جيرمان، وقدم النادي الإنجليزي مستوى رائع في المباراة النهائية ضد باريس سان جيرمان، حيث سجل 3 أهداف وأهدر العديد من الفرص وسط أداء باهت من فريق العاصمة الفرنسية.

وكان الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، كشف حقيقة الاعتداء على جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي بعد انتهاء مباراة الفريقين في نهائي مونديال الأندية.

واشتبك عدد من لاعبي الفريقين عقب اللقاء الذي انتهى بفوز تشيلسي 3-0 في ملعب "ميتلايف" ليتوج باللقب، ما استدعى تدخل إنريكي وإنزو ماريسكا مدرب تشيلسي.

وظهر المدرب الإسباني في مقطع فيديو، وهو يضع يده على رقبة جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، ليسقط اللاعب البرازيلي على الأرض.

وتدخل برسنيل كيمبيمبي مدافع بي إس جي لإبعاد لويس إنريكي، تفاديا لتفاقم الموقف.

لكن إنريكي قال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "في نهاية المباراة، كان هناك موقف كان من الممكن تجنبه".

أوضح المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان "كان هدفي هو فصل اللاعبين لتجنب أي مشاكل أخرى، وكان علينا جميعا منع تفاقم الموقف وسط حالة من التوتر والضغط".

وشدد أنريكي في تصريحاته أنه لم يقصد الاعتداء على جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي بعد انتهاء مباراة الفريقين في مونديال الأندية.

وأختتم: "لقد رأيت ماريسكا يدفع اللاعبين، وآخرين يدفعونه، هذه مواقف يجب علينا تفاديها، لذا كنت أفصل اللاعبين".

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