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رياضة

إنريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حرب الشوارع عقب مباراة نهائي مونديال الأندية

إنريكي
إنريكي

كشف الاسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، حقيقة الاعتداء على جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي بعد انتهاء مباراة الفريقين في نهائي مونديال الأندية.

 

واشتبك عدد من لاعبي الفريقين عقب اللقاء الذي انتهى بفوز تشيلسي 3-0 في ملعب "ميتلايف" ليتوج باللقب، ما استدعى تدخل إنريكي وإنزو ماريسكا مدرب تشيلسي.

وظهر المدرب الإسباني في مقطع فيديو، وهو يضع يده على رقبة جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، ليسقط اللاعب البرازيلي على الأرض.

وتدخل برسنيل كيمبيمبي مدافع بي إس جي لإبعاد لويس إنريكي، تفاديا لتفاقم الموقف.

لكن إنريكي قال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "في نهاية المباراة، كان هناك موقف كان من الممكن تجنبه".

أوضح المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان "كان هدفي هو فصل اللاعبين لتجنب أي مشاكل أخرى، وكان علينا جميعا منع تفاقم الموقف وسط حالة من التوتر والضغط".

 

وشدد أنريكي في تصريحاته أنه لم يقصد الاعتداء على جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي بعد انتهاء مباراة الفريقين في مونديال الأندية.

وأختتم: "لقد رأيت ماريسكا يدفع اللاعبين، وآخرين يدفعونه، هذه مواقف يجب علينا تفاديها، لذا كنت أفصل اللاعبين".

 

جدير بالذكر أن عدسات الكاميرات رصدت مشادة قوية بين لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، وجواو بيدرو مهاجم فريق تشيلسي، انتهت بتعدي إنريكي بالضرب على المهاجم البرازيلي، وظهر حارس الفريق الباريسي دوناروما أيضا غاضبا وقام بدفع بيدرو الذي سقط على الأرض وأمسك بوجهه.


وتدخل عدد من لاعبي الفريقين في الاشتباكات مع بعضهم البعض في مشهد يشبه خناقات الشوارع.

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