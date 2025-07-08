رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من جامعة جنوب الصين الزراعية

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من جامعة جنوب الصين الزراعية (SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY) برئاسة ‏Prof. Li Fengliang رئيس الجامعة.

ضم الوفد عمداء كليات الزراعة وإدارة الأعمال ومدراء مراكز متخصصة في العلوم الزراعية،

وذلك لتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الزراعة وعلوم الحياة، والابتكار في التعليم، وكذلك التخطيط لإنشاء مشروعات بحثية مشتركة تناسب احتياجات مصر التنموية.

شهد اللقاء من جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمانى أسامة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ولاء عبد الغنى عميد كلية الزراعة، والدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة، والدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة، والدكتورة منى عبد العال الزاهري مدير مركز استراتيجيات وبحوث التعليم، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين وممثل قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى، والدكتور ناصر عبد العال مدير معهد كونفوشيوس بالجامعة، والدكتورة داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني.

وخلال اللقاء، تم مناقشة أهم مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مثل مجال الزراعة الذكية والاقتصاد الزراعي ومجال الابتكار في التعليم.

الشراكة مع جامعات صينية ذات سمعة قوية

وقد أعرب رئيس جامعة عين شمس عن تقديره لمساهمة SOUTH CHINA AGRICULTURE UNIVERSITY المتواصلة في نقل المعرفة والخبرات، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تُولي اهتمامًا كبيرًا للشراكة مع جامعات صينية ذات سمعة قوية، مثل جامعة جنوب الصين الزراعية وتعزيز قدراتها البحثية من خلال الشراكة مع جامعات عالمية ذات تخصصات قوية.

من جانبه، أكّد رئيس الوفد الصيني رغبة الجامعة في فتح آفاق جديدة للتعاون، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأيضا تطوير برامج دراسات عليا مشتركة، بهدف تأهيل كوادر بحثية من الجانبين تتعامل مع تحديات الزراعة المستقبلية، والمشاركة في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني.

وعقب اللقاء قام الوفد بزيارة متحف الزعفران ومبنى الشبكات بالجامعة.

يذكر أن جامعة SOUTH CHINA AGRICULTURE UNIVERSITY هي جامعة بحثية شاملة ومتوازنة، تتفوق في الزراعة وعلوم الحياة وتعد ضمن أكبر الجامعات الصينية، وتتميز بمرافق تعليمية وبحثية متقدمة، ولها تواجد دولي قوي وشراكات عالمية.

وتتميز بشكل خاص في مجالات مثل الزراعة، علوم الحياة، علم النبات والحيوان، هندسة الزراعة، والطب البيطري وعدة مجالات بها تصنف ضمن أفضل 1‰ عالميًا وفق تصنيفات ESI.

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