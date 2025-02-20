فوائد وأضرار الشطة، تؤدي إلى ضعف الخلايا العصبية للألم والإسهال المزمن

الفلفل الحار أو الشطة، هو نبات غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويستخدم في المقام الأول كتوابل طازجة أو مجففة.

الفلفل الحار ينتمي إلى عائلة الباذنجانيات، وهو قريب من الفلفل الحلو والطماطم، وهناك العديد من أنواع الفلفل الحار، مثل الكايين والهالبينو.

يستخدم في المقام الأول كتوابل ويمكن طهيه أو تجفيفه وطحنه، ويعد الكابسيسين هو المركب الحيوي الرئيسي في الفلفل الحار، وهو المسؤول عن مذاقه اللاذع الفريد والعديد من فوائده الصحية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

القيمة الغذائية للشطة

حقائق غذائية لملعقة كبيرة (15 جرامًا) من الفلفل الأحمر الحار الطازج هي:

السعرات الحرارية: 6

الماء: 88%

البروتين: 0.3 جرام

الكربوهيدرات: 1.3 جرام

السكر: 0.8 جرام

الألياف: 0.2 جرام

الدهون: 0.1 جرام

الفيتامينات والمعادن بالشطة

الفلفل الحار غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن.

ومع ذلك، نظرًا لأنه يتم تناوله بكميات صغيرة فقط، فإن مساهمته في المدخول اليومي ضئيلة، وتتميز الشطة بما يلي:

فيتامين سي، الفلفل الحار غني جدًا بمضاد الأكسدة القوي هذا، وهو مهم لالتئام الجروح ووظيفة المناعة.

فيتامين ب6، أحد أفراد عائلة فيتامينات ب، يلعب فيتامين ب6 دورًا في عملية التمثيل الغذائي للطاقة.

فيتامين ك1، ويُعرف أيضًا باسم فيلوكينون، وهو ضروري لتخثر الدم وصحة العظام والكلى.

البوتاسيوم، يعد البوتاسيوم معدنًا غذائيًا أساسيًا يؤدي مجموعة متنوعة من الوظائف، وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عند تناوله بكميات كافية.

النحاس، غالبًا ما يفتقر النظام الغذائي الغربي إلى النحاس، وهو عنصر أثري أساسي، مهم لعظام قوية وخلايا عصبية صحية.

فيتامين أ، الفلفل الحار الأحمر غني بالبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ.

مركبات نباتية أخرى بالشطة

الفلفل الحار مصدر غني بالكابسيسين الحار.

كما أنه غني جدًا بالكاروتينات المضادة للأكسدة، والتي ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية.

فيما يلي المركبات النباتية النشطة بيولوجيًا الرئيسية في الفلفل الحار:

الكابسانثين، الكاروتينويد الرئيسي في الفلفل الحار الأحمر - ما يصل إلى 50٪ من إجمالي محتوى الكاروتينات - الكابسانثين مسؤول عن لونه الأحمر، وقد تحارب خصائصه المضادة للأكسدة القوية السرطان.

فيولاكسانثين، يمثل الفيولاكسانثين، وهو مضاد الأكسدة الكاروتينويدي الرئيسي في الفلفل الحار الأصفر، 37-68٪ من إجمالي محتوى الكاروتينات.

اللوتين، يوجد اللوتين بكثرة في الفلفل الحار الأخضر (غير الناضج)، وتنخفض مستوياته مع النضج، ويرتبط الاستهلاك العالي للوتين بتحسين صحة العين.

الكابسيسين، يعد الكابسيسين أحد أكثر المركبات النباتية التي تمت دراستها في الفلفل الحار، وهو المسؤول عن نكهته اللاذعة (الحارة) والعديد من تأثيراته الصحية.

حمض السينابيك، وله مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المحتملة.

حمض الفيروليك، على غرار حمض السينابيك، يعد حمض الفيروليك أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في الحماية من العديد من الأمراض المزمنة.

محتوى مضادات الأكسدة في الفلفل الحار الناضج (الأحمر) أعلى بكثير من محتوى الفلفل الحار غير الناضج (الأخضر)

الفوائد الصحية للفلفل الحار

على الرغم من مذاقه الحارق، فقد اعتُبر الفلفل الحار منذ فترة طويلة من التوابل الصحية.

تسكين الآلام

يتميز الكابسيسين، المركب النباتي النشط بيولوجيًا الرئيسي في الفلفل الحار، ببعض الخصائص الفريدة.

يرتبط الفلفل الحار بمستقبلات الألم، وهي نهايات عصبية تستشعر الألم، وهذا يسبب إحساسًا بالحرقان ولكنه لا يسبب أي إصابات حرق حقيقية.

ومع ذلك، فإن الاستهلاك العالي للفلفل الحار (أو الكابسيسين) قد يقلل من حساسية مستقبلات الألم بمرور الوقت، مما يقلل من القدرة على الشعور بنكهة الفلفل الحار الحارة.

كما أنه يجعل مستقبلات الألم هذه غير حساسة لأشكال أخرى من الألم، مثل حرقة المعدة الناتجة عن ارتداد الحمض.

وجدت إحدى الدراسات أنه عندما تم إعطاء 2.5 جرام من الفلفل الحار الأحمر يوميًا للأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة، فإن الألم يزداد سوءًا في بداية العلاج لمدة 5 أسابيع ولكنه يتحسن بمرور الوقت.

فقدان الوزن

السمنة هي حالة صحية خطيرة تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري.

تشير بعض الأدلة إلى أن الكابسيسين يمكن أن يعزز فقدان الوزن عن طريق تقليل الشهية وزيادة حرق الدهون.

وتظهر الدراسات أن 10 جرام من الفلفل الأحمر الحار يمكن أن تزيد بشكل كبير من حرق الدهون لدى كل من الرجال والنساء.

قد يقلل الكابسيسين أيضًا من تناول السعرات الحرارية، حيث كشفت الدراسات أن تناول الكابسيسين قبل الوجبة أدى إلى تقليل تناول السعرات الحرارية.

السلبيات المحتملة للإفراط في تناول الشطة

قد يكون للفلفل الحار آثار ضارة لدى بعض الأفراد، والعديد من الناس لا يحبون إحساسه بالحرق.

إحساس بالحرارة

يشتهر الفلفل الحار بطعمه الحار والحارق.

المادة المسؤولة هي الكابسيسين، والتي ترتبط بمستقبلات الألم وتسبب إحساسًا شديدًا بالحرق.

بكميات كبيرة، يسبب ألمًا شديدًا والتهابًا وتورمًا واحمرارًا.

بمرور الوقت، قد يؤدي التعرض المنتظم للكابسيسين إلى أن تصبح بعض الخلايا العصبية للألم غير حساسة لمزيد من الألم.

آلام المعدة والإسهال

يمكن أن يسبب تناول الفلفل الحار ضائقة معوية لدى بعض الأشخاص.

قد تشمل الأعراض آلام البطن، وحرقان في الأمعاء، وتقلصات، وإسهال مؤلم.

هذا أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي (IBS)، ويمكن أن يؤدي الفلفل الحار إلى تفاقم الأعراض مؤقتًا لدى أولئك الذين لم يعتادوا على تناوله بانتظام.

لهذا السبب، قد يرغب الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي في الحد من استهلاكهم للفلفل الحار والأطعمة الحارة الأخرى.

خطر الإصابة بالسرطان

السرطان مرض خطير يتميز بنمو غير طبيعي للخلايا.

تشير الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات إلى أن الكابسيسين، وهو مركب نباتي في الفلفل الحار، قد يزيد أو يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

تربط الدراسات الرصدية على البشر بين استهلاك الفلفل الحار وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة المرارة والمعدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مسحوق الفلفل الأحمر كعامل خطر للإصابة بسرطان الفم والحلق في الهند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.