الأحد 26 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الشطة، تحمي من الجلطات وتقوى المناعة وتخفض الكوليسترول بالدم

فوائد الشطة، فيتو
فوائد الشطة، فيتو

فوائد الشطة، الشطة من التوابل الشهيرة التى لها عشاقها لدرجة أن الطعام بالنسبة لهم لو خالى من الشطة فليس له مذاق.

وفوائد الشطة، عديدة، وينصح بها الأطباء، ولكن هناك بعض الأشخاص يمتنعون عن تناولها بسبب كثرة الأقاويل عن أضرارها.

ويقول الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، إن الشطة لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، على عكس ما يقال أنها تسبب قرح المعدة ومشاكل أخرى بالجهاز الهضمي.

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القيمة الغذائية الموجودة في الشطة

وأضاف حلمى، أن الشطة تحتوى على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والنحاس وفيتامين سي الذائب، هذا بجانب البوتاسيوم ونسبة عالية من مضادات الأكسدة، وتعتبر مادة الكابسيسين هى كلمة السر فى أهمية الشطة للجسم، مايدفعنا لإضافة الشطة إلى الطعام ولكن دون إفراط.

أضرار الشطة

وتابع، أنه على الرغم من فوائد الشطة للجسم إلا أنه لا يجوز الإفراط منها لأن القاعدة تقول أن زيادة اى شيء عن الحد المسموح به ينقلب للعكس، لذا يجب تناول الشطة باعتدال وعدم الإفراط فى تناولها حفاظا على الصحة.

أهمية الشطة للجسم

والشطة يتم تصنيعها من الفلفل الاحمر الحار، وهذا النوع من الفلفل له فوائد علاجية عظيمة وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة العديد من الأدوية والمستحضرات العلاجية.

فوائد الشطة، فيتو 

فوائد الشطة 

ومن فوائد الشطة التى تدفعنا لتناولها بإستمرار:-

  • تنشط الدورة الدموية بالجسم.
  • تخفض ضغط الدم المرتفع.
  • مهمة لصحة العضلات وبالتالى مهمة للرياضيين.
  • تقوى عضلة القلب والأوعية الدموية.
  • تحمى من الإصابة بالجلطات.
  • تعمل على مقاومة الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية وبالتالى الشطة تحمى من السرطان.
  • ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم.
  • تحمى الإصابة بالخرف والزهايمر.
  • تعزز من نضارة البشرة وتزيد من جمالها وحيويتها.
  • تغذى الشعر وتساعد في نموه بشكل صحى.
  • تقاوم الدهون الضارة بالجسم وتعزز من صحة الشرايين.
  • تنظم حركة الهضم وترفع كفاءة الجهاز الهضمي.
  • تساعد فى علاج الالتهابات بالجسم.
  • تساعد
  • فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا واحتقان الحلق.
  • تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لإحتوائها على الحديد والنحاس  وفيتامين سي.
  • تخفف من آلام العضلات والمفاصل.
  • تقلل الدهون الثلاثية بالجسم.
  • تعزز من الوظائف الاداركية بالجسم.
  • تقوى جهاز المناعة وتساعد الجسم فى مكافحة العدوى.
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