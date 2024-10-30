قناع الخيار لترطيب ونضارة البشرة بمكونات بسيطة

ترطيب البشرة من الضروريات اليومية التى يجب أن تقوم بها الفتيات حفاظا على جمال البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات التى تعجل بظهور التجاعيد المبكرة.

وترطيب البشرة لا يكون بالكريمات المرطبة فقط بل من خلال شرب الماء الوفير وتطبيق الوصفات الطبيعية التى ترطب البشرة بعمق.

قناع الخيار لترطيب البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الخيار لترطيب البشرة بمكونات بسيطة واقتصادية.

المكونات:-

ثمرة خيار متوسطة الحجم

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري)

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري)

طريقة التحضير:-

قشرى الخيار وقطعيه إلى شرائح أو اهرسيه للحصول على معجون.

إذا رغبت، يمكنك إضافة عصير الليمون والعسل للمزيد من الفوائد.

ضعى المزيج على وجهك بالتساوي، وتجنبى منطقة العينين.

اتركى القناع لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

يُفضل استخدام القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من اختبار المكونات على منطقة صغيرة من البشرة قبل الاستخدام لتجنب أي رد فعل تحسسي.

يعد قناع الخيار فعال لتحسين نضارة البشرة وترطيبها، استخدميه بانتظام لتستمتعى ببشرة صحية ومتألقة.

ترطيب البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.