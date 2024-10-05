ترطيب البشرة من أهم خطوات العناية بها التى تحافظ على رطوبتها وتحميها من الجفاف والتجاعيد، ويعزز من نضارتها.

وترطيب البشرة لا يكون من خلال الكريمات المرطبة فقط بل من خلال استخدام السيروم وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة بعمق.

قناع الصبار لترطيب البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الصبار لترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري للترطيب الإضافي)

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز (لإضافة التغذية)

الطريقة:

امزجي جل الصبار مع العسل وزيت جوز الهند جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي القناع على وجهك باستخدام فرشاة أو بأصابع نظيفة.

اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق بإستخدام منشفة ناعمة.

استخدمي القناع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من استخدام جل الصبار الطبيعي النقي 100% لضمان فعاليته.

هذا القناع الطبيعي يساهم في الحفاظ على بشرتك نضرة وشابة مع مرور الوقت.

ترطيب البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.