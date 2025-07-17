الجنيه الجملين بـ200 ألف جنيه، بائع عملات قديمة يكشف أسرار هواية الملوك (فيديو وصور)

وسط البلد، القاهرة على أرصفة سوق ديانا الشهير بوسط القاهرة، حيث تمتزج أصوات الباعة بعبق التاريخ، يتجمع عشرات الهواة والتجار كل أسبوع لعرض مقتنياتهم التي لا تقدر بثمن.

ليس ذهبًا أو مجوهرات بالمعنى التقليدي، بل كنوز من نوع آخر: عملات ورقية ومعدنية قديمة.

أثاث، تحف وأنتيكات أجهزة لم تعد موجودة كل قطعة منها تحمل قصة حقبة زمنية مضت.

في هذا السوق المفتوح، الذي أصبح قبلة لجامعي "الأنتيكات"، قابلنا أحمد، وهو مهندس من الإسكندرية، حوّل شغفه بالعملات القديمة من مجرد هواية إلى جزء أساسي من حياته، يجلس أحمد خلف طاولة متواضعة، لكن ما عليها يروي تاريخ مصر والعالم على مدار قرون.





هواية الملوك: شغف بالتاريخ والندرة

"هذه الهواية تُسمى هواية الملوك،" هكذا بدأ أحمد حديثه، شارحًا أن تجميع المقتنيات القديمة، وخاصة العملات، كان شغفًا لدى النخبة والأثرياء عبر التاريخ.

ويضيف: "الأنتيكات عالم واسع، لكن العملات لها سحر خاص. كلما كانت القطعة أقدم وأندر، زاد اهتمام الناس بها وقيمتها".

بدأت رحلة أحمد في هذا العالم قبل نحو 15 عامًا، عندما لفتت انتباهه إعلانات عن بيع عملات قديمة بآلاف الجنيهات. يقول: "استهواني الموضوع، فبدأت أبحث وأدرس لأفهم سر هذه القيمة. اكتشفت أن كل قطعة هي وثيقة تاريخية، وندرتها هي ما يرفع سعرها".

رحلة عبر تاريخ مصر النقدي

يعرض أحمد بفخر جزءًا من مجموعته التي تشمل عملات مصرية وأجنبية. يشير إلى أن تاريخ العملات المصرية الحديثة بدأ مع إنشاء دار سك النقود المصرية الحديثة حيث صدر المرسوم الملكي بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية. وبدأ الإنتاج الفعلي للعملات المعدنية يظهر في التداول مع منتصف عام 1954.

أما بالنسبة للجنيه المصري الورقي، فقد أُقر إصداره عام 1834م، وتم صكه وتداوله عام 1836م، وبدأ إصدار الأوراق النقدية من قبل البنك الأهلي المصري في 3 أبريل 1899.

أما دار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي المصري فقد بدأت في طباعة الفئات المختلفة من الأوراق النقدية في الأول من ديسمبر عام 1968.

العصر الملكي: يستعرض أحمد عملات معدنية من العصر الملكي، منها "نصف المليم" البرونزي من عهد الملك فاروق، و"خمسة مليمات" من عهد السلطان حسين كامل تعود لعام 1917، و"عشرة مليمات" للملك فاروق من عام 1938. كما يعرض عملات أقدم ضُربت في مصر قبل العصر الملكي مثل عملة "خمسة قروش" و"عشرين بارة".

العملات الورقية: ينتقل أحمد إلى العملات الورقية المحفوظة بعناية في أغلفة بلاستيكية. يعرض "جنيه الملك فاروق"، و"جنيه السند الإنجليزي"، و"جنيه الجامع" البني الشهير الذي يعود لعام 1975، بالإضافة إلى فئات أصغر مثل "الخمسة قروش" و"العشرة قروش" و"الربع جنيه الأخضر" من إصدارات مختلفة.

ويوضح أن قيمة العملة الورقية لا تعتمد فقط على عمرها، بل على حالتها بشكل أساسي. "الحالة الأنْصَر (Uncirculated)، أي التي لم تتداول وتبدو كأنها خرجت من البنك للتو، هي الأعلى قيمة على الإطلاق".

من "جنيه الذهب" إلى "جنيه الجملين"

عند سؤاله عن أثمن المقتنيات، يكشف أحمد عن وجود عملات تصل قيمتها إلى مبالغ طائلة. "أغلى عملة ورقية مصرية هي جنيه الجملين، والذي يمكن أن يصل سعره إلى 200 ألف جنيه مصري إذا كان بحالة ممتازة، نظرًا لندرته الشديدة". ويضيف أن هناك عملات نادرة أخرى مثل "جنيه الفلاح" و"جنيه إدريس".

أما عن مقتنياته الشخصية التي لا يفرط فيها، فيذكر "جنيه الملك فاروق الذهب" الذي يزن 8.5 جرام من عيار 21، و"ريال الملك فاروق الفضة" الذي يزن 28 جرامًا.



هواية تتجاوز الحدود

لا تقتصر مجموعة أحمد على العملات المصرية، بل تمتد لتشمل العالم. يعرض بفخر عملات من سريلانكا (سنت)، كازاخستان (تن)، السويد (كرونا)، بلجيكا (فرنك)، أوغندا (شلنج)، واليونان (لبتا)، مؤكدًا أن هذا الشغف يفتح نافذة على ثقافات وتواريخ العالم بأسره.



ورغم أن أحمد يعمل موظفًا في إحدى شركات البترول، إلا أنه يجد في هذه الهواية متعة لا تضاهيها متعة أخرى. "حتى لو لم يكن فيها دخل إضافي، أنا أستمتع بممارستها. كل يوم أرى قطعة جديدة وأتعلم معلومة جديدة، وهذا هو المكسب الحقيقي."

وهكذا، يظل سوق ديانا وغيره من أماكن تجمع الهواة في مصر، مساحة حية يلتقي فيها الماضي بالحاضر، حيث تتحول قطع النحاس والورق المنسية إلى كنوز يطاردها الشغف، وتصبح كل عملة فصلًا في كتاب تاريخ لا تنتهي صفحاته.

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