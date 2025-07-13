حكومة الوحدة الليبية ترفض تسليم مطلوب إلى الجنائية الدولية

رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، تسليم أحد المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة لم تقدم أي دليل يثبت التهم الموجهة إلى الرجل.

وبشكل مفاجئ، أعلنت وزارة العدل التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، الأحد، أنها رفعت القيد الإجرائي للضابط أسامة نجيم، أحد العاملين في جهاز الشرطة القضائية التابع للوزارة؛ وذلك امتثالًا للقانون وللقواعد الولائية لولاية القضاء الوطني بناءً على طلب النائب العام الليبي من الوزارة.

حكومة الوحدة الليبية ترفض تسليم أحد المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية

وبحسب جريدة «الشرق الأوسط»، فأن نجيم كان مدير سجن بالعاصمة الليبية طرابلس، وألقت السلطات الإيطالية القبض عليه في يناير الماضي، بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم قتل وتعذيب، واغتصاب لمعتقلين في ليبيا، لكنها أطلقت سراحه، وأعادته إلى طرابلس على متن طائرة حكومية.

وقالت وزارة العدل إن المدعي العام للمحكمة الجنائية لم يقدم للنيابة العامة في ليبيا أي أدلة إثبات للوقائع محل الملاحقة، إلى هذا التاريخ، وإن وزارة العدل لم تتلقَّ أي مراسلات.

ولفتت إلى أن ليبيا لم توقِّع وليست طرفًا في نظام روما الأساسي؛ ومن ثم لن يتم تسليم أي مواطن ليبي خارج ولاية أراضيها، والقضاء الوطني قادر وكفيل بنظر مثل هذه القضايا.

إقالة أسامة نجيم من منصبه

وسبق أن أقال الدبيبة، أسامة نجيم، من منصبه بعد المطاردة الدولية له، الأمر الذي رحّب به المدعي العام للمحكمة كريم خان، في إحاطته أمام مجلس الأمن، منتصف مايو الماضي.

وجدد خان مطالبته للسلطات الليبية بضرورة تسليم نجيم للمحكمة، مشيرًا إلى أنه تم تجميد ممتلكاته البالغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني. وألغى الدبيبة إدارة العمليات بالأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية التي كان يترأسها نجيم أيضًا.

وشجعت عملية إطلاق إيطاليا نجيم، البعض في ليبيا للحديث عن وجود «صفقة» بين السلطتين في طرابلس وروما، لكن هناك من يرى أن «الجنائية الدولية» ستظل مع ذلك سلاحًا وسيفًا مصلتًا على رقاب «متهمين» بارتكاب جرائم تتعلق بسجناء ومهاجرين غير نظاميين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.