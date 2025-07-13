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خارج الحدود

أبو عبيدة في ذكرى رحيل محمد الضيف: يبقى طيفه كابوسا يؤرق مجرمي الحرب واللصوص

محمد الضيف، فيتو
محمد الضيف، فيتو

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: عام على رحيل شهيد الأمة محمد الضيف، الذي قاد مع إخوته طوفان الأقصى موجهين للعدو أقسى ضربة بتاريخه.

عام على رحيل محمد الضيف

وأضاف أبو عبيدة: طوفان الأقصى أدى لإسقاط الردع الصهيوني إلى الأبد، وتوحيد طاقات الأمة وتوجيه بوصلتها نحو فلسطين.. طوفان الأقصى أدى لإعادة قضية فلسطين إلى الصدارة من جديد.. عقود من الجهاد والمطاردة والتضحية، تكللت بالشهادة ليلتحق قائدنا الكبير الضيف بشهداء شعبنا وقادته".

وتابع أبو عبيدة: دماء قائدنا الضيف اختلطت بدماء أبناء شعبنا وأمتنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الأقصى وفلسطين.. محمد الضيف ظل لعقود ملهما للأجيال التي لم تعرف صورته، ولكنها كانت تفخر بفعال كتائبه المظفرة.. سيبقى كغيره من القادة العظام نبراسا لكل أحرار العالم.

الضيف سيبقى طيفه كابوسا يؤرق مجرمي الحرب واللصوص

وأستكمل أبو عبيدة: لا يزال إخوان الضيف وأبناؤه في العالم يواصلون طريقه ويكبدون الاحتلال مزيدا من الخسائر الاستراتيجية.. القائد الضيف سيبقى طيفه كابوسا يؤرق مجرمي الحرب واللصوص الذين لن يهنؤوا بعيش في أرض فلسطين.

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كتائب القسام أبو عبيدة محمد الضيف طوفان الأقصى

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