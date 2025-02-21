تقرير عبري يكشف سر تأخير محمد الضيف إطلاق "هجوم 7 أكتوبر" لمدة 30 دقيقة

قالت "القناة 12" العبرية في تقرير نشرته مساء الخميس، إن قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، قام بتأخير إطلاق عملية "طوفان الأقصى" حتى التأكد من عدم جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق المصدر ذاته، ظل قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف يفكر حتى اللحظة الأخيرة في تنفيذ عملية 7 أكتوبر 2023، حيث انتظر حوالي نصف ساعة منذ موعد الهجوم الأصلي الساعة السادسة صباحًا، للتأكد من أن الجيش الاحتلال لم يكن مستعدًّا، علمًا أن الهجوم بدأ في الساعة 6 و29 دقيقة.

وقرر الضيف أنه في حال وجود طائرات بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال في السماء ودبابات في مواقعها، فإن حماس لن تشن هجومًا بل ستؤجله إلى موعد لاحق.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه تم اتخاذ قرار تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في وقت قريب جدًّا من السابع من أكتوبر.

وذكر المصدر أن التفسير وراء هذه الفجوة هو أن الضيف نفسه قال في الصباح إنه لم ير قوات الدفاع الإسرائيلية في المنطقة وأراد أن يرى ما إذا كانت هناك مناورة إسرائيلية لتشتيت الانتباه.

وبين أنه وبعد مرور نصف ساعة لاحظ الضيف أن المنطقة "ميتة" من وجهة نظره، وأصدر أمرًا لقوات النخبة بشن الهجوم.

وأوضحت القناة في السياق أن هذه المعلومات التي لم يسمح بالكشف عنها إلا مؤخرًا، تم الحصول عليها من خلال استجواب عناصر النخبة من حركة حماس المعتقلين والذين تلقوا الأوامر مباشرة من الضيف.

تجدر الإشارة إلى أن أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" قد أعلن خلال كلمة مصورة في شهر يناير 2025، مقتل قائد "كتائب القسام" محمد الضيف.

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