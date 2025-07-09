بيراميدز والزمالك ومودرن، صراع بين 3 أندية للفوز بخدمات حازم المستوري

دخل نادي بيراميدز والزمالك في منافسة شرسة مع مودرن سبورت للحصول على خدمات مهاجم الاتحاد المنستيري حازم المستوري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقدم نادي مودرن سبورت عرضا رسميا لضم حازم المستوري خلال فترة الانتقالات الحالية عن طريق هيثم عرابي مسئول التعاقدات بالنادي.

لكن نادي بيراميدز دخل ضمن الصفقة وعرض على النادي التونسي مقابل مادي يفوق بكثير ما تقدم به مودرن سبورت من أجل ضم اللاعب في ظل طلب المدير الفني للسماوي التعاقد مع مهاجم سوبر.

وفي نفس الوقت طلب جون إدوارد مدير التعاقدات بنادي الزمالك من النادي التونسي تقديم طلباته المادية للبث فيها لجدية ضم اللاعب.

ويواصل مسئولو نادي الزمالك ضغوطهم من أجل إنهاء صفقة ضم محمود صابر لاعب وسط نادي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

مفاوضات الزمالك وبيراميدز

وما زال موقف بيراميدز مجهولا حول إتمام الصفقة التي تنتظر الرأي الأخير للكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، والذي يفاضل بين اللاعبين العائدين من الإعارة، ومن بينهم صابر وبوبو وزلاكة.

محمود صابر يقترب من الزمالك

وطلب مدرب بيراميدز ضم ناصر ماهر لاعب الزمالك، كما طلب ضم حارس مرمى، ويعد محمد صبحي لاعب الأبيض، الأقرب أيضا، لكن بيراميدز يرفض إبرام أي صفقات تبادلية بين الناديين وأن أي صفقة تكون مستقلة عن الأخرى، لاسيما أن الزمالك طلب أيضا ضم أسامة جلال المدافع ومحمود زلاكة.

وتشير الدلائل إلى موافقة مدرب بيراميدز على رحيل صابر إلى الزمالك، لاسيما أنه ليس لديه قناعات باللاعب الذي يطلب إعارته كل موسم لنادٍ آخر، حيث أعير اللاعب إلى سموحة الموسم الماضي.

بيراميدز يرفض بيع لاعب المنتخب الأوليمبي السابق ويوافق فقط على إعارته إلا في حال تلقي مقابل مادي كبير يتناسب وإمكانيات اللاعب.

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