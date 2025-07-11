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رياضة

بيراميدز يتدرب على فترتين اليوم استعدادا للموسم الجديد

بيراميدز
بيراميدز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مرانه على فترتين، اليوم الجمعة، وذلك ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

ويواصل الفريق السماوي  أداء المرحلة الأولى من برنامج الإعداد الخاص بالفريق الأول، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش رفع الحمل البدني بداية من الجمعة بخوض المران على فترتين.

ومن المقرر أن يواصل الفريق خوض المرحلة الأولى من الإعداد، قبل تحديد المرحلة الثانية والتي يتخللها معسكر مغلق، استعدادا لضربة بداية الموسم والدوري المحدد له 8 أغسطس المقبل.

الموسم الجديد 

ويبدأ بيراميدز تدريباته القوية في ظل ارتباطات عديدة محليا وقاريا ودوليا، حيث تكون البداية يوم ٨ أغسطس المقبل بانطلاق الدوري الممتاز.

كأس الإنتركونتيننتال

كذلك يجري التجهيز لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار كأس الإنتركونتيننتال والمحدد لها يوم ١٤ سبتمبر المقبل، بجانب التحضير للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، بخلاف بطولات كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس مصر، وكأس رابطة الأندية المحترفة.

معسكر أوروبي لبيراميدز 

وأنهى هاني سعيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الاتفاق على إقامة الفريق الأول بالنادي معسكر خارجي بأوروبا استعدادا للموسم الجديد.

كما أنهى هاني سعيد الاتفاق على إقامة المعسكر بدولة تركيا وتحديد الفندق الذي سيقيم فيه الفريق وأيضا الملعب الذي سيتدرب عليه والمباريات الودية التي سيخوضها خلال المعسكر.

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