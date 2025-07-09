الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يبدأ تدريباته اليوم استعدادا للموسم الجديد

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يبدأ فريق نادي بيراميدز اليوم الأربعاء أول تدريباته بفترة إعداده استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

وتنطلق أولى تدريبات بيراميدز اليوم الأربعاء باستاد الدفاع الجوي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، والذي سيحدد شكل برنامج التدريب اليومي، وكذلك الأمور المتعلقة بمعسكر إعداد الموسم الجديد.

وبدأ الفريق العمل والترتيبات المتعلقة بالموسم الجديد، بعد انتهاء الراحة السلبية الطويلة التي حصل عليها الفريق منذ مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك منذ السادس من يونيو الماضي.

لاعبو بيراميدز يخضعون للكشف الطبي

وخضع امس الثلاثاء جميع لاعبي الفريق السماوي للكشف الطبي الموسمي مع القياسات البدنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم للاطمئنان على المجموعة.

الموسم الجديد 

ويبدأ بيراميدز تدريباته القوية في ظل ارتباطات عديدة محليا وقاريا ودوليا، حيث تكون البداية يوم ٨ أغسطس المقبل بانطلاق الدوري الممتاز.

كأس الإنتركونتيننتال

كذلك يجري التجهيز لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار كأس الإنتركونتيننتال والمحدد لها يوم ١٤ سبتمبر المقبل، بجانب التحضير للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، بخلاف بطولات كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس مصر، وكأس رابطة الأندية المحترفة.

معسكر أوروبي لبيراميدز 


وأنهى هاني سعيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الاتفاق علي إقامة الفريق الأول بالنادي معسكر خارجي بأوروبا استعدادا للموسم الجديد.

وأنهى هاني سعيد الاتفاق على إقامة المعسكر بدولة تركيا وتحديد الفندق الذي سيقيم فيه الفريق وأيضا الملعب الذي سيتدرب عليه والمباريات الودية التي سيخوضها خلال المعسكر.

ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوعين خلال شهر يوليو الجاري بدولة تركيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز نادي بيراميدز يورتشيتش إستاد الدفاع الجوى الموسم الجديد الموسم الجديد 2025-2026 معسكر إعداد الموسم الجديد

مواد متعلقة

بيراميدز يبدأ الإعداد للموسم الجديد بتوقيع الكشف الطبي على جميع اللاعبين

بعد إعلانه التمرد، أسباب تمنع رحيل محمد الشيبي عن بيراميدز

غدا، كشف طبي لجميع لاعبي بيراميدز قبل انطلاق التدريبات الجماعية

بيراميدز يكشف حقيقة إبرام صفقات تبادلية

بيراميدز يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد الثلاثاء

اتحاد الطائرة يحدد موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد للرجال والسيدات

ابراهيم عادل صداع يتجدد في راس بيراميدز

مودرن سبورت يحيي ذكرى وفاة أحمد رفعت

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طمح ترامب

أخيرا، العالم يودع "الإجراء المهين" داخل المطارات الأمريكية

كأس العالم للأندية، موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد والقنوات الناقلة

لأول مرة، نهائي مونديال الأندية بنكهة أوروبية منذ ربع قرن

قفزة في البلدي وانخفاض كبير في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

بعد أزمة العاصفة الرعدية، أول صور لوصول طائرة ريال مدريد إلى نيويورك

سعر السمك اليوم، البلطي يتهاوى والمكرونة تقفز إلى 130 جنيها

ضغط من الريان ووسام أبو علي على الأهلي لإنهاء الصفقة وهذا موقف الأحمر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 8/7/2025

المزيد

انفوجراف

تعديلات قانون الرياضة تحدد مصير مجالس إدارات الأندية الرياضية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية