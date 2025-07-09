بيراميدز يبدأ تدريباته اليوم استعدادا للموسم الجديد

يبدأ فريق نادي بيراميدز اليوم الأربعاء أول تدريباته بفترة إعداده استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

وتنطلق أولى تدريبات بيراميدز اليوم الأربعاء باستاد الدفاع الجوي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، والذي سيحدد شكل برنامج التدريب اليومي، وكذلك الأمور المتعلقة بمعسكر إعداد الموسم الجديد.

وبدأ الفريق العمل والترتيبات المتعلقة بالموسم الجديد، بعد انتهاء الراحة السلبية الطويلة التي حصل عليها الفريق منذ مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك منذ السادس من يونيو الماضي.

لاعبو بيراميدز يخضعون للكشف الطبي

وخضع امس الثلاثاء جميع لاعبي الفريق السماوي للكشف الطبي الموسمي مع القياسات البدنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم للاطمئنان على المجموعة.

الموسم الجديد

ويبدأ بيراميدز تدريباته القوية في ظل ارتباطات عديدة محليا وقاريا ودوليا، حيث تكون البداية يوم ٨ أغسطس المقبل بانطلاق الدوري الممتاز.

كأس الإنتركونتيننتال

كذلك يجري التجهيز لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار كأس الإنتركونتيننتال والمحدد لها يوم ١٤ سبتمبر المقبل، بجانب التحضير للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، بخلاف بطولات كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس مصر، وكأس رابطة الأندية المحترفة.

معسكر أوروبي لبيراميدز



وأنهى هاني سعيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الاتفاق علي إقامة الفريق الأول بالنادي معسكر خارجي بأوروبا استعدادا للموسم الجديد.

وأنهى هاني سعيد الاتفاق على إقامة المعسكر بدولة تركيا وتحديد الفندق الذي سيقيم فيه الفريق وأيضا الملعب الذي سيتدرب عليه والمباريات الودية التي سيخوضها خلال المعسكر.

ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوعين خلال شهر يوليو الجاري بدولة تركيا.

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