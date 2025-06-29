مصدر في بيراميدز يكشف دور شريف إكرامي في الفوز بدوري الأبطال

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز دور شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الكبير مع اللاعبين في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، وأيضا المنافسة علي لقبي الدوري الممتاز وكأس مصر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن إكرامي له دور كبير من التحفيز المعنوي للاعبي بيراميدز بشكل دائم، يفوق دور الجهاز الفني للفريق السماوي.

وأكد المصدر أن شريف إكرامي صاحب الـ42 عاما رغم جلوسه احتياطيا إلا أنه يعد صاحب الدور الأكبر في الفوز بلقب أفريقيا باستغلال خبراته المحلية والدولية، ونقلها للاعبين بشكل إيجابي إضافة إلي المحاضرات المستمرة، والتي تشكل تحفيزا معنويا كبيرا وتأتي بثمارها علي أداء ونتائج الفريق.

أضاف المصدر إن شريف إكرامي له دور كبير خاصة مع العالم والثقافة التي يتمتع بهم في حل ازمات العديد من اللاعبين داخل الفريق.

وأشار إلى أن هذا يعد من الأسباب الرئيسة للاحتفاظ بإكرامي بصفوف الفريق

فترة إعداد فريق بيراميدز

وتقرر بدء فترة إعداد فريق بيراميدز استعدادا للموسم الجديد أول يوليو القادم، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

وحصل فريق بيراميدز على راحة سلبية منذ السادس من يونيو الجاري وتستمر حتى أول يوليو القادم يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته مرة أخرى بملعب الدفاع الجوي.

معسكر أوروبي لبيراميدز

وأنهى هاني سعيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الاتفاق علي إقامة الفريق الأول بالنادي معسكر خارجي بأوروبا استعدادا للموسم الجديد.

وسافر هاني سعيد منذ عدة أيام للاتفاق على إقامة المعسكر وتحديد الفندق الذي سيقيم فيه الفريق وأيضا الملعب الذي سيتدرب عليه والمباريات الودية التي سيخوضها خلال المعسكر

ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوعين خلال شهر يوليو القادم بدولة تركيا.

وحسم مصدر داخل نادي بيراميدز مصير الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي بالبقاء مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

بيراميدز يستعد للموسم الجديد

وغادر المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز،إلى الإمارات من أجل الاتفاق والترتيب لتحضيرات فريق الكرة والإعداد للموسم الجديد، بعد الإنجاز التاريخي خلال الموسم الماضي، وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويجتمع رئيس نادي بيراميدز مع مجلس إدارة النادي في العاصمة أبوظبي، بهدف وضع اللمسات النهائية والاتفاق على ترتيبات الموسم الجديد، وشكل برنامج معسكر الإعداد، خاصة في ظل ارتباطات الفريق العديدة خلال الموسم المقبل محليا وقاريا بجانب المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

ويتم كذلك خلال الاجتماع، الاتفاق على موعد وشكل حفل التكريم المقرر تنظيمه لجميع أفراد النادي بعد الموسم المنقضي التاريخي والإنجاز التي تحقق.

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