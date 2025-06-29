هاني سعيد يكشف حقيقة ابرام صفقات جديدة لبيراميدز

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لـ نادي بيراميدز أن النادي لم يبرم أي تعاقدات في الميركاتو الصيفي حتي الآن.

وتابع خلال تصريحات خاصة إن النادي لم يبرم أي صفقات جديدة حتي الآن، كما أنه لم يتم البت في اللاعبين العائدين من الإعارة حتي الآن

فترة إعداد فريق بيراميدز

وتقرر بدء فترة إعداد فريق بيراميدز استعدادا للموسم الجديد أول يوليو القادم، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

وحصل فريق بيراميدز على راحة سلبية منذ السادس من يونيو الجاري وتستمر حتى أول يوليو القادم يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته مرة أخرى بملعب الدفاع الجوي.

معسكر أوروبي لبيراميدز

وأنهى هاني سعيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الاتفاق علي إقامة الفريق الأول بالنادي معسكر خارجي بأوروبا استعدادا للموسم الجديد.

وسافر هاني سعيد منذ عدة أيام للاتفاق على إقامة المعسكر وتحديد الفندق الذي سيقيم فيه الفريق وأيضا الملعب الذي سيتدرب عليه والمباريات الودية التي سيخوضها خلال المعسكر

ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوعين خلال شهر يوليو القادم بدولة تركيا.

وحسم مصدر داخل نادي بيراميدز مصير الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي بالبقاء مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

طريق بيراميدز في بطولة كأس الإنتركونتيننتال

يدخل فريق بيراميدز تحديا صعبا وقويا مع بداية الموسم الجديد بالمشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ونشر الموقع الرسمي لنادي بيراميدز طريق الفريق ببطولة الإنتركونتيننتال والذي جاء كالتالي:

بيراميدز يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2025، وهو الإنجاز الغير مسبوق بالنسبة لفريق خلال مشاركته الثانية فقط في البطولة، وبعد أقل من 7 سنوات على تأسيسه.

وتلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بتفاصيل مشاركة النادي في النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال في الموسم الجديد، بصفته بطل قارة أفريقيا.

وخلال الخطاب هنأ الفيفا، نادي بيراميدز بتحقيقه لقب دوري الأبطال الأفريقي، ومشاركته في النسخة المقبلة من كأس الإنتركونتيننتال، والتي حدد مواعيد مبارياتها على النحو التالي:

*يوم الأحد 14 سبتمبر.. نادي بيراميدز (بطل أفريقيا) يستضيف أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

*يوم الخميس 23 سبتمبر.. نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) يستضيف المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على ملعب الإنماء في جدة.

* تقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

*يوم الأربعاء 10 ديسمبر.. نادي كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد).

*يوم السبت 13 ديسمبر.. الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه الفائز من مباراة أهلي جدة والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.

*الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة لتحديد البطل.

بيراميدز يستعد للموسم الجديد

وغادر المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز،إلى الإمارات من أجل الاتفاق والترتيب لتحضيرات فريق الكرة والإعداد للموسم الجديد، بعد الإنجاز التاريخي خلال الموسم الماضي، وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويجتمع رئيس نادي بيراميدز مع مجلس إدارة النادي في العاصمة أبوظبي، بهدف وضع اللمسات النهائية والاتفاق على ترتيبات الموسم الجديد، وشكل برنامج معسكر الإعداد، خاصة في ظل ارتباطات الفريق العديدة خلال الموسم المقبل محليا وقاريا بجانب المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

ويتم كذلك خلال الاجتماع، الاتفاق على موعد وشكل حفل التكريم المقرر تنظيمه لجميع أفراد النادي بعد الموسم المنقضي التاريخي والإنجاز التي تحقق.

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