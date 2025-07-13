الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بتعليق مدحت شلبي؛ نهائي مونديال الأندية على MBC مصر

مدحت شلبي، فيتو
مدحت شلبي، فيتو

في واحدة من أقوى وأهم مباريات الموسم الكروي العالمي، يطل الإعلامي  مدحت شلبي على جماهير كرة القدم، واصفًا ومعلقًا على المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد المباراة

وتقام المباراة المنتظرة مساء اليوم الأحد، بين عملاقي أوروبا: تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي.

 

وسيتولى مدحت شلبي التعليق على المواجهة المرتقبة من خلال شاشة قناة MBC مصر 1.

 

وتأتي مشاركة شلبي في تغطية نهائي البطولة كجزء من خطة القناة لتقديم تجربة مشاهدة متميزة للجمهور العربي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدحت شلبي الإعلامي الرياضي مدحت شلبي تشيلسي باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

نهائي كأس العالم للأندية، التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي وباريس سان جيرمان

أبرزها حضور 80 فنان محترف، التفاصيل الكاملة لحفل ختام كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

عاجل| اعرف نتيجتك دلوقتي، برقم الجلوس كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الدقهلية

نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

الإعدام لإخواني اشترك مع آخرين في قتل اللواء نبيل فراج

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

زغلول صيام يكتب: عندما يعسكر الأهلي والمصري في تونس وبيراميدز في تركيا تأكد أن «خيبتنا» ثقيلة!

بموت ألحقوني، استغاثة الشاب الباكي تثير حزن المصريين، والنشطاء: مبتلى بمرض سيدنا أيوب

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث نبوي عن شهر صفر، تعرف عليه

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بتحذير من خسارة محتملة

صفر شهر الخير لهذه الأسباب، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية