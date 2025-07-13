بتعليق مدحت شلبي؛ نهائي مونديال الأندية على MBC مصر

في واحدة من أقوى وأهم مباريات الموسم الكروي العالمي، يطل الإعلامي مدحت شلبي على جماهير كرة القدم، واصفًا ومعلقًا على المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد المباراة

وتقام المباراة المنتظرة مساء اليوم الأحد، بين عملاقي أوروبا: تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي.

وسيتولى مدحت شلبي التعليق على المواجهة المرتقبة من خلال شاشة قناة MBC مصر 1.

وتأتي مشاركة شلبي في تغطية نهائي البطولة كجزء من خطة القناة لتقديم تجربة مشاهدة متميزة للجمهور العربي.

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