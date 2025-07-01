تغريدة عاجلة من إبراهيم فايق عن اختفاء صوت مدحت شلبي خلال مباراة الهلال ومان سيتي

كأس العالم للأندية، إنجاز تاريخي حققه الهلال السعودي، بتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامبينج ورلد" ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وأثار اختفاء صوت المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي خلال مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025، تساؤلات كبيرة بين المشاهدين، خاصة بعد انقطاع تعليقه في لحظة فارقة من المباراة.



سبب انقطاع صوت مدحت شلبي

وكشفت تقارير أن انقطاع صوت شلبي عن بث قناة "إم بي سي مصر 2" جاء بسبب مشكلة فنية، وذلك أثناء تعليقه على الهدف الثاني لفريق الهلال، الذي سجله البرازيلي مالكوم في الدقيقة الـ51.

وأوضح الإعلامي إبراهيم فايق في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" أن الانقطاع كان نتيجة عطل هندسي تمت السيطرة عليه سريعًا، مؤكدًا أن شلبي ظل طوال فترة الانقطاع "زي الفل"، يواصل التعليق بحماسة وتألق كما هو معتاد منه.

وتأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامبينج ورلد" ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن ينجح "الزعيم" في حسم المواجهة خلال الشوطين الإضافيين، ليسجل انتصارًا تاريخيًّا على السيتي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق ليوناردو ومالكوم في الدقيقتين 46 و52، ثم رد السيتي بهدف التعادل عن طريق هالاند في الدقيقة 55.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94، قبل أن يدرك فودين التعادل للسيتي في الدقيقة 104، ثم حسم ليوناردو المباراة بهدف في الدقيقة 112.

تشكيل الهلال ضد مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كوليبالي – لودي – متعب الحربي – كانسيلو.

خط الوسط: سافيتش – نيفيز – محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم – ليوناردو – سالم الدوسري.

تشكيل مانشستر سيتي ضد الهلال

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، ريان آيات نوري.

في خط الوسط: جوندوجان، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا.



في خط الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

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