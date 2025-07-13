زغلول صيام يكتب: عندما يعسكر الأهلي والمصري في تونس وبيراميدز في تركيا تأكد أن «خيبتنا» ثقيلة!

يمرّ كثيرون مرور الكرام على خبر إقامة النادي الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد في تونس، وكذلك النادي المصري، بينما اختار بيراميدز تركيا، وكأن الأمر لا يستحق الوقوف عنده، ويعتبره البعض حرية شخصية للأندية في اختيار مكان التحضير للموسم الجديد.

لكن الحقيقة من وجهة نظري مختلفة تمامًا، وتعكس حجم الفشل الذي نعاني منه، وتؤكد أننا أصبحنا مجرد "بوق" يتلقى دون أن يبادر، فدولة مثل مصر، مترامية الأطراف، تمتلك بنية تحتية رياضية قد لا تتوفر في تونس أو غيرها، ورغم ذلك، لا تجد الأندية مكانًا مناسبًا لإقامة معسكر داخل البلاد!

لم نسمع عن فريق تونسي أو مغربي أو حتى بنغالي جاء إلى القاهرة لإقامة معسكر فيها، حتى الأندية الأوروبية، التي كانت تستغل إجازتها الشتوية، تحوّلت بأنظارها إلى الخليج العربي، ووجدت هناك ما كانت تبحث عنه!

لدينا أكثر من 600 إدارة رياضية وأكثر من 600 موظف، ومع ذلك تبقى السياحة الرياضية في مصر "صفر"، ونتغنّى فقط بعدد البطولات التي استضفناها خلال السنوات الخمس الأخيرة، بطولات كلّفت خزينة الدولة مليارات الجنيهات، دون عائد يُذكَر!

كيف لدولة أنفقت المليارات على تطوير البنية التحتية الرياضية – من ملاعب واستادات – أن تترك هذه المنشآت خاوية كأنها "البيت الوقف"؟!

حتى الدول العربية التي كانت تحرص على إقامة معسكراتها في مصر، تحوّلت اليوم إلى دول مجاورة! ولو سألت عن السبب، لعلمت أن أحدًا لا يتحرك من تلقاء نفسه، بل لا بد من وجود "مصلحة شخصية" لكي يتحرك المسئولون!

منطق "فوت علينا بكرة يا سيد" هو السائد، والموظفون ينتظرون الفرج من الخارج، دون أي مبادرة حقيقية.

قبل فترة قصيرة، عرفت شابًا مصريًا قرر تنظيم دورة لمنتخبات الشباب في مصر، بمشاركة منتخبات كبيرة كالبرازيل وغيرها من المشاركين في المونديال، وربما يظهر من بينهم "ميسي" أو "رونالدو" جديد، فماذا حدث؟! "زهّقوه" في حياته لدرجة جعلته يندم على ما فعله!

لدينا في مصر أماكن تصلح لمعسكرات خمس نجوم، وأعرف منها الكثير، لكنها تفتقر للتسويق، ويبقى الروتين والعقبات حجر عثرة في وجه كل وكيل أو مستثمر يحاول العمل، أصبح تنظيم معسكر في أي دولة أخرى أسهل ألف مرة من تنظيمه في مصر!

عندما تقرأ البيانات الرسمية، تشعر وكأننا نعيش في "المدينة الفاضلة"، لكن على أرض الواقع؟ "زيرو"!

600 مؤتمر و600 محاولة، والأمور كما هي، دون تحرّك!

ها هو الأهلي يروّج لتونس في إقامة المعسكرات، ومعه النادي المصري، بينما يروّج بيراميدز لتركيا، والجميع جالس في موقف المتفرج والمشاهد، مكتفيًا بتنظيم بطولات لا نجني منها إلا الخسائر!

أعلم أننا نكتب لمسئولين قرروا سلفًا أن يصمّوا آذانهم عن أي نقد يمكن أن يُصلح الحال، ويسيرون في طريق مرسوم بدقة... للقضاء على أي أمل في الإصلاح.

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