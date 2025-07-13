إمام مسجد يثير الغضب، حاول تقبيل يد وزير داخلية إسرائيل للتبرك، والنشطاء: عميل وخائن (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر حسن شلغومي، رئيس "مؤتمر أئمة فرنسا"، وهو يقبل يد وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي موشيه أربيل، الحاخام والسياسي الإسرائيلي من الحريديم، أثناء زيارة شغلومي مع وفد أئمة المساجد الأوربيين، الذي زار الكيان، الأسبوع الماضي.

حسن شلغومي يثير الغضب بتيقبل يد موشيه أربيل



ويظهر مقطع الفيديو حسن شلغومي، التونسي الأصل والفرنسي الجنسية، الذي عُين إماما لمسجد درانسي في ضواحي باريس، محاولًا تقبيل يد الوزير إسرائيلي موشيه أربيل للتبرك منه، لكنه رفض وقاطعه، الأمر الذي أثار غضب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره العديد منها أنه "إهانة مضاعفة لهذا الفقيه المسلم المزعوم".

🚨⚡️ خـزي وعـار غـير عـادي!



الفقيه "حسن شلغومي" حاول تقبيل يد وزير إسرائيلي، لكن الوزير موشيه أربيل رفض وقاطعه في اهانة مضاعفة لهذا الفقيه المسلم.



من وجهة نظر الكثير من المسلمين يعتبر هذا خائن. pic.twitter.com/Dqs0fLwonn — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) July 12, 2025



أثار مقطع تقبيل إمام المسجد الفرنسي حسن شلغومي ليد وزير داخلية الكيان، حالة شديدة من الغضب بين النشطاء، حيث علق البلوجر عيسى غنيم قائلًا: "لا أحد يعرفهم، لا هم شيخ الأزهر ولا في مجلس العلماء كله على الفاضي"

موشيه أربيل حاخام وسياسي إسرائيلي من الحريديم

وعبر البلوجر فارس حبيب عن غضبه فقال: "ويد تكبل وهي مما يفتدى ويد تقبل وهي مما يقطع"وعلقت البلوجر أم الحور قائلة: "عليهم غضب الله هؤلاء ليسوا مسلمين ولا يمثلون المسلمين"وقال البلوجر سفيان بن عامر: " تونس سحبت منه الجنسيه التونسيه وهو محكوم بالسجن في تونس هو مقيم في فرنسا وهذا عميل ليس أكثر وخائن"



الجدير بالذكر أن موشيه أربيل هو حاخام وسياسي إسرائيلي من الحريديم، ويشغل حاليًا منصب وزير الداخلية، بعد تعيينه خلفًا دائمًا لأرييه درعي، الذي منعته المحكمة العليا الإسرائيلية من تولي المنصب، وشغل أربيل سابقًا منصب وزير الصحة بين أبريل وأكتوبر 2023.

شلغومي يقبل يد موشيه أربيل، فيتو



ويعرف حسن شلغومي، إمام مسجد درانسي في باريس ورئيس "مؤتمر أئمة فرنسا"، بأنه شخصية مثيرة للجدل، وهو أكبر الداعمين للكيان في إبادته الجماعية للشعب الفلسطيني، حيث قام شلغومي بزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في 7 يوليو الجاري، مصطحبًا وفدًا ممن زعموا أنهم "أئمة المسلمين"، نحو 15 ممن يدعون بأنهم أئمة مساجد من فرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا وإيطاليا، يقودهم شلغومي، والتقوا برئيس الكيان إسحاق هرتسوج في القدس المحتلة، بمبادرة من منظمة ELNET، اللوبي التابع لحزب الليكود الإسرائيلي المتطرف.

حسن شلغومي يتقرب من الكيان



حاول حسن شلغومي وأئمة أوروبا المزعومين التقرب للاحتلال وأعوانه، في زيارتهم لإسرائيل، وفي جلستهم مع رئيس الكيان "تلوا له القرآن وغنوا النشيد الإسرائيلي بالعربية"، وخلال كلمته امتدح شلغومي رئيس الكيان وقال له: "جئنا نحمل رسالة محبة، ونصلّي من أجل عودة الأسرى".

حسن شلغومي يحاول تقبيل يد الحاخام الإسرائيلي، فيتو



وتمادى شلغومي في امتداحه ودعمه للكيان، مضيفًا: "الحرب التي اندلعت بعد السابع من أكتوبر هي حرب بين عالمَيْن. أنتم تمثّلون عالم الإنسانية والديمقراطية!"

وحسن شلغومي، هو رئيس "مؤتمر أئمة فرنسا" وصاحب مقولة (فرنسا أكبر وليس الله أكبر)، وكان يقدم برنامج على قناة الجنوبية يقدم من خلاله فروض الولاء والطاعة للكيان، وتقع استضافته باستمرار على قناة التاسعة والحوار ويُقدم على أنه رجل دين!.



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