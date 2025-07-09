صاحب مقولة «الله ليس أكبر وفرنسا أكبر» يثير الغضب مجددًا.. إمام مسجد باريس يغني نشيد إسرائيل في حضرة هرتسوج.. حسن شلغومي يصطحب أئمة أوروبا لزيارة الكيان.. وارتدى قبعة اليهود أمام حائط المبكى

حسن شلغومي الإمام المثير للجدل، حالة من الغضب الشديد والجدل الواسع أصابت العديد من المسلمين بسبب إمام أحد المساجد في فرنسا، حسن شلغومي، الرجل الشخصية المثيرة للجدل والذي لا يترك محفل أو مناسبة إلا وأبدى حبه وتفانيه في خدمة الاحتلال الإسرائيلي، وبرغم أنه إمام مسجد، لكنه يخدم مصالحه الخاصة جدًا بالتقرب لكل ما هو يهودي.

حسن شلغومي حكاية إمام مسجد بفرنسا يثير الجدل

زيارة حسن شلغومي لـ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في 7 يوليو الجاري، أشعلت غضب المسلمين في العالم، واعتبروها ‏مقدمة وتمهيد لما هو أخطر، حيث اصطحب شلغومي وفدًا ممن زعموا أنهم "أئمة المسلمين"، نحو 15 ممن يدعون بأنهم أئمة مساجد من فرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا وإيطاليا، يقودهم من الإمام المزعوم حسن شلغومي، والتقوا برئيس الكيان إسحاق هرتسوج في القدس المحتلة، بمبادرة من منظمة ELNET وهو لوبّي تابع لحزب الليكود.

وفد من اشباه رجال الدين "غير" المسلمين من أوروبا وصل اسرائيل مؤازرا ومؤيدا ومحجبا بحريتها وديمقراطيتها

الوفد ترأسه الإمام الفرنسي من أصل تونسي #حسن_شلغوميhttps://t.co/vGM7CXIzLz

القاهره الكبري

#سي_خر

وإسرائيل

٧ اكتوبر pic.twitter.com/wJfnhAS874 — alsiasi (@alsiasi) July 8, 2025



الغريب أن زيارة هؤلاء الأئمة كانت تحت عنوان "تعزيز السلام والتعايش"، حاولوا التقرب فيها للاحتلال وأعوانه، وفي جلستهم مع رئيس الكيان "تلوا له القرآن وغنوا النشيد الإسرائيلي بالعربية"، وخلال كلمته امتدح شلغومي رئيس الكيان وقال له: "جئنا نحمل رسالة محبة، ونصلّي من أجل عودة الأسرى".

وتمادي شلغومي في امتداحه ودعمه للكيان، مضيفًا: "الحرب التي اندلعت بعد السابع من أكتوبر هي حرب بين عالمَيْن. أنتم تمثّلون عالم الإنسانية والديمقراطية!"

رئيس مؤتمر أئمة فرنسا صاحب مقولة الله ليس أكبر

وحسن شلغومي، هو رئيس "مؤتمر أئمة فرنسا" وصاحب مقولة (فرنسا أكبر وليس الله أكبر)، وكان يقدم برنامج على قناة الجنوبية يقدم من خلاله فروض الولاء والطاعة للكيان، وتقع استضافته باستمرار على قناة التاسعة والحوار ويُقدم على أنه رجل دين!.

امام مسجد باريس الشيخ حسن شلغومي من المسلمين السنه متصهين ويلتقي مع قادة جيش العدو الصهيوني هؤلاء الشيوخ الفجرة فرحين بقتل شعبنا المظلوم ف غزه ويحرضون على المقاومه والمجاهدين سحقا للصهاينه والمطبعين والمتصهينين افضحوهم واكشفوا عمالتهم #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/g9QwtblQFK — عابس بن شبيب (@yakareem313) November 7, 2023

وبحسب تحقيق نشره موقع "Mediapart"، فإن منظمة ELNET التي نظّمت هذه الزيارة، نجحت في اختراق أعلى دوائر القرار السياسي في فرنسا، وتعمل منذ عام 2017 بشكل مباشر داخل البرلمان الفرنسي.

كما تكشف التقارير أن المنظمة اليهودية مولت رحلات إلى الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 100 نائب فرنسي، بهدف الترويج للرواية الإسرائيلية والتأثير على مواقف صانعي القرار في فرنسا

أما الأئمة الأوربيين المزعومين، الذين زاروا إسرائيل مع شلغومي فقد أثاروا العديد من القضايا التحريضية في أوروبا ضد المسلمين، وطرحوا نموذجًا مشوّهًا للسلام لا يمتّ للإسلام بصلة من أجل إرضاء الغرب.

زيارة الأئمة الأوروبيين للكيان

زيارة الأئمة الأوروبيين للكيان برئاسة حسن شلغومي، أثارت الغضب وطرحت العديد من التساؤلات حول الإمام الفرنسي المزعوم حسن شلجومي، صاحب مقولة: "فرنسا أكبر وليس الله أكبر".

مجموعة من الحثا.لة يكفي ان تعلموا ان من يقودهم هو شلغومي صاحب مقولة "ليس الله أكبر.. بل فرنسا أكبر" 🤮 pic.twitter.com/QO8XRwSZCe — Anas (@anas_freevoice) July 7, 2025



وحسن شلغومي، رئيس "مؤتمر أئمة فرنسا"، وُلد عام 1972 في تونس، وهاجر إلى فرنسا في تسعينيات القرن العشرين، وتلقى تعليمه الديني في سوريا وباكستان ضمن ما يُعرف بأنه "مدارس سلفية).

وتم تعيين حسن شلغومي، التونسي الأصل والفرنسي الجنسية، إمامًا لمسجد درانسي في ضواحي باريس، وهو مسجد معروف في فرنسا، وعُرف شلغومي بأنه شخصية مثيرة للجدل، حيث دعا للتقارب مع اليهود، وعُرف شلغومي بأنه من أبرز الدعاة المسلمين الداعين إلى الحوار والتقارب مع اليهود في فرنسا.

حسن شلغامي يغني النشيد الإسرائيلي في حضرة رئيس الكيان، فيتو



أقام حسن شلغومي علاقات مع منظمات يهودية فرنسية مثل "مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)"، وزار إسرائيل في أكثر من مناسبة، والتقى مع مسؤولين إسرائيليين، كما زار النصب التذكاري للمحرقة (الهولوكوست)، وهو ما أثار غضب الكثير من المسلمين في الدول الإسلامية والعربية.

حسن شلغومي من أكبر الداعمين للكيان

ويُعد حسن شلغومي من المؤيدين والداعمين لقانون حظر النقاب في فرنسا عام 2010، معتبرًا أن النقاب لا يمثل الإسلام، كما دعا إلى "إسلام مندمج" مع القيم الفرنسية، ما أثار هجومًا واسعًا عليه من قبل المسلمين في فرنسا والعالم العربي.

حسن شلغومي الإمام المطبع مع الكيان، فيتو



كما أن حسن شلغومي تربطه بالسياسيين الفرنسيين علاقات وثيقة، خصوصًا مع اليمين المتطرف، ويظهر كثيرًا في الإعلام الفرنسي بصفته "الممثل المعتدل للمسلمين"، لكنه يتعرض لانتقادات بأنه "يُستخدم لتجميل صورة فرنسا" أو "لتشويه الإسلام فقط"، حيث يصفونه في العالم العربي والإسلامي بأنه "خائنًا" أو "مطبعًا" مع الكيان، خاصةً بسبب مواقفه المؤيدة لإسرائيل ومناهضته للحركات الإسلامية.

قام حسن شلغومي بعدد من الزيارات الرسمية إلى إسرائيل، إحداها كانت في مايو 2020، وزار الكيان ضمن وفد من "المجلس الإسلامي لمحاربة التطرف" الذي يرأسه، كما زار القدس الغربية، والتقى شخصيات إسرائيلية.

وأثناء زياراته الكثيرة لإسرائيل أدلى حسن شلغومي بتصريحات قال فيها: "جئت من أجل السلام، أنا لا أخاف من المتطرفين، هدفي هو التعايش".

حسن شلغومي يزور إسرائيلي ويرتدي الكيباه عن حائط المبكى

وفي إحدى زياراته، ظهر حسن شلغومي عند حائط البراق، المعروف لديهم بحائط المبكى، وكان مرتديًا الطاقية اليهودية التقليدية (الكيباه)، ووقف للدعاء بجوار الحاخامات، ما أثار موجة استنكار شديدة بين المسلمين، واعتُبروا ذلك التصرف استفزازًا لمشاعرهم.

حسن شلغومي محتضنًا إفيخاي أدرعي، فيتو



كما التقى حسن شلغومي برؤساء بلديات إسرائيليين وشخصيات من الكنيست، وعبر لهم عن إعجابه بـ"الديمقراطية الإسرائيلية" مقارنة بـ"أنظمة القمع في بعض الدول الإسلامية"، حسب تعبيره، وانتقد المقاومة الفلسطينية بشدة، واعتبر حركات المقاومة بأنها "جماعة متطرفة تضر بالشعب الفلسطيني".

كما وطد حسن شلغومي علاقته بالمنظمات اليهودية الفرنسية، وارتبط بعلاقات قوية مع (المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا CRIF)، وهي من أبرز المؤسسات الداعمة لإسرائيل في أوروبا، وشارك في العديد من المؤتمرات التي جمعت بين قيادات يهودية ومسلمة، وطالب فيها بـ"مكافحة معاداة السامية داخل المجتمعات الإسلامية".

حسن شلغومي يطلب التمويل والمكانة في أوروبا

وقال حسن شلغومي في أحد تصريحاته الشهيرة: "إسرائيل ليست عدوي، العدو الحقيقي هو الإرهاب والتطرف"، ووصرّح لقناة i24news الإسرائيلية قائلًا: "أريد أن أعلّم الشباب المسلم أن اليهود ليسوا أعداءهم، وأن إسرائيل دولة لها الحق في الوجود"، وأشاد بما زعم أنه "التسامح في المجتمع الإسرائيلي"، برغم الإبادة الجماعية من قبل جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والعنصرية التي تظهر بشكل واضح داخل المجتمع الإسرائيلي.

حسن شلغومي عند حائط البراق، فيتو



ومن مؤلفات حسن شلغومي كتب كتابًا بعنوان "Pour l'islam de France" (من أجل إسلام فرنسي)، وعبر فيه عن رؤيته لدين متوافق مع قيم الجمهورية الفرنسية، حيث وصفه المسلمين في فرنسا بأنه "رمز للتفريط والتطبيع وخدمة أجندات معادية للمسلمين".

ويشير المحللين السياسيين إلى أن حسن شلغومي يرى أن تقاربه مع إسرائيل وجماعات النفوذ اليهودي في فرنسا يفتح له أبوابًا واسعة في السياسة والإعلام والتمويل، وربما حتى في المناصب الدينية الرسمية (مثل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية)؛ من المرجح أن شلغومي يسعى لبناء مكانة دولية تشبه دور بعض رجال الدين المرتبطين بالسياسات الغربية، بما يُخول له تمثيل المسلمين المعتدلين في المشهد العالمي، حتى ولو قوبل ذلك بالرفض من المسلمين أنفسهم.



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