الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

المحكمة العليا في إسرائيل تصدر قرارا جديدا بشأن تجنيد الحريديم

أزمة تجنيد الحريديم
أزمة تجنيد الحريديم

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد،  أن  المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم إرسال أوامر تجنيد للحريديم بما يتوافق مع متطلبات الجيش، وقرار سابق للمحكمة.

 

المحكمة العليا تطلب من الحكومة توضيح عدم تجنيد الحريديم


وأفادت صحيفة  "هآرتس" الإسرائيلية"أمهلت المحكمة الحكومة حتى 24 يونيو المقبل، كما طالب الأمر الحكومة بتبيان أسباب عدم تنفيذها قرار المحكمة السابق بتجنيد الحريديم".

 

ومن جانبه قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، في بيان إن "الحكومة الإسرائيلية تزيد الأعباء على جنود الاحتياط بدلا من تجنيد الحريديم... سنضع حدا لعدم تجنيد الحريديم في الجيش ومن لا يتجند منهم لن يحصل من الدولة على أموال".

وتعكس معطيات رسمية قدمها جيش الاحتلال  الإسرائيلي حجم الامتناع عن الخدمة بين صفوف الحريديم، إذ كشفت المعطيات أنه "من أصل 18 ألفا و915 استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلا 232 حريديا".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي  قد قدم هذه المعطيات للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، وأوضح أن "1840 شخصا تجاهلوا أمر الاستدعاء، وتم الإعلان عن 962 شخصا متهربين من الخدمة، وأُعفي 68 شخصا لأسباب مختلفة".

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