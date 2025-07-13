قمة نارية في نهائي مونديال الأندية.. باريس ضد تشيلسي في معركة أوروبا.. الفريق الفرنسي آلة هجومية أطاحت بالكبار في طريقها للنهائي.. والإنجليزي يتسلح بجواو بيدرو وخبرة ماريسكا

نهائي كأس العالم للأندية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، مساء اليوم الأحد، نحو ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، لمتابعة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

موعد نهائى كأس العالم للأندية بين تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

وتنطلق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

وحصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بشكل مجاني، ويتم نقل كافة المباريات من خلالها، وتنقل أيضًا على القمر الصناعى نايل سات عبر قناة إم بي سي مصر 2.

ولأول مرة سيجمع نهائي مونديال الأندية فريقين من أوروبا بعد ربع قرن من بداية البطولة وتحديدا منذ انطلاقها عام 2000.

حكام باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

ويدير مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي الإنجليزي الحكم الأسترالي علي رضا فغاني وسيعاونه مواطناه أنطون شيتينين وأشلي بيتشام. فيما تم تعيين الأرجنتينيين فاكوندو تيلو حكمًا رابعًا، وجابرييل تشاد حكمًا مساعدًا احتياطيًا

أما غرفة تقنية الفيديو (VAR)، فسيقودها الألماني باستيان دانكيرت، ويعاونه كل من المساعدة تاتيانا جوزمان من نيكاراجوا، والفني الكرواتي إيفان بيبيك.

ويبلغ فغاني من العمر 37 عامًا، وأدار حتى الآن ثلاث مباريات في النسخة الحالية من البطولة هي: مباراة الأهلي وإنتر ميامي (0-0) في الافتتاح، ثم فوز بايرن ميونخ على بوكا جونيورز (2-1) في دور المجموعات، وأخيرًا لقاء تشيلسي ضد بالميراس (2-1) في ربع النهائي.



وخلال هذه المباريات، أشهر فغاني 13 بطاقة صفراء، واحتسب ركلة جزاء واحدة



مباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

ويدخل تشيلسي وباريس سان جيرمان اللقاء بطموحات كبيرة لحصد اللقب العالمي، حيث يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق أول تتويج له في هذه البطولة بينما يأمل تشيلسي في إضافة اللقب الثاني من مونديال الأندية إلى خزائنه.

وكان باريس سان جيرمان حجز مقعده في المباراة النهائية في مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه وتعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها تشيلسي بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما وصل إلى نهائي نسخة 2012 ونهائي نسخة 2021.

وخسر تشيلسي نهائي نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف سجله البيروفي باولو جيريرو.

فيما توج تشيلسي بأول ألقابه في كأس العالم للأندية في نسخة 2021 التي أقيمت بدولة الإمارات علي حساب بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جوستو، تشالوبا، كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، نيتو.

خط الهجوم: كول بالمر، جواو بيدرو، ونكونكو.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، مينديز.

خط الوسط: نيفيز، فيتينيا، رويز.

خط الهجوم: ديزيريه دوي، عثمان ديمبيلي، وكفاراتسخيليا.

باريس آلة هجومية أطاحت بالكبار



تحت قيادة لويس إنريكي، تحول باريس سان جيرمان إلى فريق يجمع بين الجمال الفني والفعالية القاتلة، فقد جعل أسلوب "التيكي تاكا العمودي"، الذي يمزج بين التمريرات السريعة والحركة المباشرة نحو المرمى، الفريق يتفوق على أقوى الخصوم.

وفي مباراة ريال مدريد، أنهى باريس المباراة عمليًا في 8 دقائق فقط، بفضل أهداف فابيان رويز وعثمان ديمبلي، قبل أن يكمل جونسالو راموس الرباعية.

كما سحق الفريق إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال، بخماسية لا تُنسى، مما يؤكد قوته الهجومية، فالثلاثي الأمامي المكون من ديمبيلي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وديزيري دوي، يشكل تهديدًا لا يتوقف، ودائما ما يكون مدعومًا بظهيرين هجوميين مثل أشرف حكيمي ونونو مينديز.

لكن القلب النابض لهذا الفريق يكمن في خط الوسط، حيث يتألق فيتينيا، وفابيان رويز، وجواو نيفيز، الذين يوفرون التوازن والإبداع.

ومع ذلك، فإن غياب المدافع ويليان باتشو، وهو ركيزة أساسية إلى جانب ماركينيوس، بسبب الإيقاف، يمثل نقطة ضعف واضحة.

ويعد لوكاس بيرالدو، البديل المحتمل، أقل حضورًا من الناحية البدنية، مما يمنح تشيلسي فرصة لاستغلال هذا الخلل.

ويمتلك إنزو ماريسكا، المدرب الذي قاد تشيلسي إلى النهائي بفضل انتصارات على بنفيكا، وبالميراس، وفلومينينسي، الأدوات لتحقيق المعجزة، لكنه يحتاج إلى خطة محكمة



مشوار باريس سان جيرمان لنهائي مونديال الأندية 2025

خاض فريق باريس سان جيرمان 6 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وخسر مباراة

وسجل 12 هدفا ودخل مرماه هدفا وحيدا.

وحل فريق باريس سان جيرمان بالمجموعة الثانية رفقة أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز وبوتافوجو

وتأهل كأول المجموعة برصيد 6 نقاط.

وافتتح باريس سان جيرمان مشواره في دور المجموعات في مونديال الأندية بتحقيق انتصار ساحق على أتلتيكو مدريد، بنتيجة 4-0.

وسجل فابيان رويز، وفيتينيا، وسيني مايولو، ولي كانغ إن، أهداف باريس سان جيرمان بالمباراة.

وتوقف قطار باريس سان جيرمان في المباراة الثانية، بعد الخسارة من بوتافوجو بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بعدما سجل إيجور جيسوس هدفًا تاريخيًا لصالح بوتافوجو، ليؤجل حسم مصير المجموعة الثانية إلى الجولة الأخيرة.

ونجح باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز على سياتل ساوندرز بثنائية نظيفة ليضمن تأهله للدور التالي، كأول المجموعة، وافتتح خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل بتحويل تسديدة فيتينيا إلى داخل المرمى، قبل أن ينهي أشرف حكيمي هجمة مرتدة منظمة في الشوط الثاني ليؤكد الفوز بثنائية نظيفة.

باريس سان جيرمان يطيح بانتر ميامي من كأس العالم للأندية

وفي دور الـ 16 لكأس العالم للاندية، فاز باريس سان جيرمان على إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي برباعية نظيفة، ليطيح به من مونديال الأندية

سجل الرباعية جواو نيفيز هدفين للفريق الأوروبي في الشوط الأول، قبل أن يُحرز توماس أفيليس هدفًا في مرماه، ثم سجل حكيمي هدفًا آخر.

باريس يطيح ببايرن ميونخ

وفي دور ربع النهائي، واصل باريس سان جيرمان عروضه القوية في أتلانتا، متجاوزًا النقص العددي بعد تلقيه بطاقتين حمراوين، ليحقق فوزًا مثيرًا على منافسه الألماني بايرن ميونخ بثنائية نظيفة ويبلغ نصف نهائي البطولة.

باريس يكتسح الريال برباعية

وفي الدور قبل النهائي، حقق باريس سان جيرمان فوزا كاسحا أمام ريال مدريد برباعية نظيفة، ليصعد باريس سان جيرمان لمقابلة تشيلسي في المباراة النهائية، يوم 13 يوليو في ملعب ميتلايف في نيوريورك نيوجيرسي.

مشوار تشيلسي في كأس العالم للأندية

خاض فريق تشيلسي 6 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وخسر في مباراة واحدة

سجل 14 هدفا ودخل مرماه 5 أهداف

وحل فريق تشيلسي بالمجموعة الثانية رفقة لوس أنجلوس إف سي وفلامنجو والترجي التونسي

بدأت رحلة تشيلسي في مونديال الأندية بفوز مريح 2-0 على لوس أنجلوس إف سي، لكنه تلقى خسارة مفاجئة 3-1 أمام فلامنجو.

واستعاد الفريق توازنه بفوز 3-0 على الترجي التونسي

وتأهل كثاني المجموعة برصيد 6 نقاط

وأطاح بفريق بنفيكا البرتغالي من دور الـ 16 بنتيجة 4-1 مباراة ماراثونية انتهت في الوقت الإضافي

وتغلب على بالميراس البرازيلي بصعوبة 2-1 في دور الثمانية.

كما حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا على فلومينينسي البرازيلي في دور الأربعة بهدفين دون مقابل سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو في الدور نصف النهائي.

تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان

التقى باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في 8 مباريات رسمية بين عامي 2004 و2016 جميعها في دوري أبطال أوروبا، قبل مباراة النهائي المرتقب في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتفوق باريس سان جيرمان في تاريخ المواجهات بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات مقابل فوز تشيلسي في مباراتين، فيما حسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات.

ويعود تاريخ أول مباراة بين تشيلسي ضد باريس سان جيرمان إلى 14 سبتمبر 2004 في باريس حين التقيا في دور المجموعات في لقاءٍ فاز به البلوز بثلاثية نظيفة.

نتائج مباريات باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

باريس سان جيرمان 0-3 تشيلسي ( عام 2004)

تشيلسي 0-0 باريس سان جيرمان ( عام 2004)

باريس سان جيرمان 3-1 تشيلسي (عام 2014)

تشيلسي 2-0 باريس سان جيرمان (عام 2014)

باريس سان جيرمان 1-1 تشيلسي (عام 2015)

تشيلسي 2-2 باريس سان جيرمان (عام 2015)

باريس سان جيرمان 2-1 تشيلسي (عام 2016)

تشيلسي 1-2 باريس سان جيرمان (عام 2016)





السجل التاريخي لأبطال مونديال الأندية

جدير بالذكر أن بطولة مونديال الأندية سبق وحصلت ثلاث أندية برازيلية على اللقب مقابل 9 فرق أوروبية، واحتكرت فرق القارة العجوز ألقاب آخر 11 نسخة وبالتحديد منذ عام 2013 وحتى 2024.

وفرضت الأندية البرازيلية سيطرتها على البطولة في أول ثلاث نسخ منها، بينما بات الإيطالي ميلان أول نادي أوروبي يتوج بالبطولة في عام 2007، بعد فوزه في النهائي على بوكا جونيوز الأرجنتيني.

ويعتبر ريال مدريد الإسباني أكثر الفرق نجاحًا في المسابقة بعد تتويجه بها 5 مرات سابقًا، بجانب غريمه التقليدي برشلونة 3 مرات، بينما حققت 4 أندية إنجليزية البطولة، بدءًا بمانشستر يونايتد عام 2008، وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي أعوام 2019 و2021 و2023 على التوالي.

سجل أبطال مونديال الأندية

1- ريال مدريد الإسباني- 5 مرات ( 2014، 2016، 2017،2018،2022).

2- برشلونة الإسباني- 3 مرات ( 2009، 2011،2015).

3- كورينثيانز البرازيلي- مرتين ( 2000،2012).

4- بايرن ميونيخ الألماني- مرتين ( 2013،2020).

5- ليفربول الإنجليزي- مرة واحدة (2019).

6- تشيلسي الإنجليزي- مرة واحدة (2021).

7- ميلان الإيطالي - مرة واحدة (2007).

8- مانشستر يونايتد الإنجليزي - مرة واحدة.(2008)

9- إنتر ميلان الإيطالي - مرة واحدة (2010).

10- ساو باولو البرازيلي - مرة واحدة (2005).

11- إنترناسيونال البرازيلي - مرة واحدة (2006).

12- مانشستر سيتي الإنجليزي - مرة واحدة (2023).

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