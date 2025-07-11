باريس وتشيلسي، مشوار الفريقين قبل مواجهة نهائي كأس العالم للأندية

باريس وتشيلسي، قدم فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، مشوارا رائعا قبل مواجهتهما في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.



مشوار باريس سان جيرمان لنهائي مونديال الأندية 2025

خاض فريق باريس سان جيرمان 6 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وخسر مباراة

وسجل 12 هدفا ودخل مرماه هدفا وحيدا.

وحل فريق باريس سان جيرمان بالمجموعة الثانية رفقة أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز وبوتافوجو

و تأهل كأول المجموعة برصيد 6 نقاط

و افتتح باريس سان جيرمان مشواره في دور المجموعات في مونديال الأندية بتحقيق انتصار ساحق على أتلتيكو مدريد، بنتيجة 4-0.

وسجل فابيان رويز، وفيتينيا، وسيني مايولو، ولي كانغ إن، أهداف باريس سان جيرمان بالمباراة.

وتوقف قطار باريس سان جيرمان في المباراة الثانية، بعد الخسارة من بوتافوجو بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بعدما سجل إيجور جيسوس هدفًا تاريخيًا لصالح بوتافوجو، ليؤجل حسم مصير المجموعة الثانية إلى الجولة الأخيرة.

ونجح باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز على سياتل ساوندرز بثنائية نظيفة ليضمن تأهله للدور التالي، كأول المجموعة، وافتتح خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل بتحويل تسديدة فيتينيا إلى داخل المرمى، قبل أن ينهي أشرف حكيمي هجمة مرتدة منظمة في الشوط الثاني ليؤكد الفوز بثنائية نظيفة.

باريس سان جيرمان يطيح بانتر ميامي من كأس العالم للأندية

وفي دور الـ 16 لكأس العالم للاندية، فاز باريس سان جيرمان على إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي برباعية نظيفة، ليطيح به من مونديال الأندية

سجل الرباعية جواو نيفيز هدفين للفريق الأوروبي في الشوط الأول، قبل أن يُحرز توماس أفيليس هدفًا في مرماه، ثم سجل حكيمي هدفًا آخر.

باريس يطيح ببايرن ميونخ

وفي دور ربع النهائي، واصل باريس سان جيرمان عروضه القوية في أتلانتا، متجاوزًا النقص العددي بعد تلقيه بطاقتين حمراوين، ليحقق فوزًا مثيرًا على منافسه الألماني بايرن ميونخ بثنائية نظيفة ويبلغ نصف نهائي البطولة.

باريس يكتسح الريال برباعية

وفي الدور قبل النهائي، حقق باريس سان جيرمان فوزا كاسحا أمام ريال مدريد برباعية نظيفة، ليصعد باريس سان جيرمان لمقابلة تشيلسي في المباراة النهائية، يوم 13 يوليو في ملعب ميتلايف في نيوريورك نيوجيرسي.

مشوار تشيلسي في كأس العالم للأندية

خاض فريق تشيلسي 6 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وخسر في مباراة واحدة

سجل 14 هدفا ودخل مرماه 5 أهداف

وحل فريق تشيلسي بالمجموعة الثانية رفقة لوس أنجلوس إف سي وفلامنجو والترجي التونسي

بدأت رحلة تشيلسي في مونديال الأندية بفوز مريح 2-0 على لوس أنجلوس إف سي، لكنه تلقى خسارة مفاجئة 3-1 أمام فلامنجو.

و تأهل كثاني المجموعة برصيد 6 نقاط

واستعاد الفريق توازنه بفوز 3-0 على الترجي التونسي

وأطاح بفريق بنفيكا البرتغالي من دور الـ 16 بنتيجة 4-1 مباراة ماراثونية انتهت في الوقت الإضافي

وتغلب على بالميراس البرازيلي بصعوبة 2-1 في دور الثمانية.

كما حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا على فلومينينسي البرازيلي في دور الأربعة بهدفين دون مقابل سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو في الدور نصف النهائي.

موعد نهائى كأس العالم للأندية



وتنطلق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، يوم الأحد 13 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي



وحصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بشكل مجاني، ويتم نقل كافة المباريات من خلالها، وستنقل أيضًا على القمر الصناعى نايل سات عبر قناة إم بي سي مصر 2.

باريس ضد تشيلسي

وتعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها تشيلسي بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما وصل إلى نهائي نسخة 2012 ونهائي نسخة 2021.

وخسر تشيلسي نهائي نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف سجله البيروفي باولو جيريرو.

فيما توج تشيلسي بأول ألقابه في كأس العالم للأندية في نسخة 2021 التي أقيمت بدولة الإمارات علي حساب بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1.

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