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رياضة

مونديال الأندية، باريس سان جيرمان يبحث عن النجمة الأولى أمام تشيلسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

نهائي كأس العالم للأندية، يدخل باريس سان جيرمان مباراة نهائي مونديال الأندية 2025 أمام تشيلسي الإنجليزي للبحث عن أول ألقابه بالمشاركة الأولى بالبطولة العالمية.

ويلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي ضد تشيلسي الإنجليزي، يوم الأحد المقبل في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي مونديال الأندية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري.

 

ويسعى باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني لويس أنريكي، بطل أوروبا 2025 من إضافة إنجاز جديد بالتتويج بأول لقب لمونديال الأندية في تاريخ النادي الفرنسي بعدما حصد الفريق كل الألقاب الممكنة هذا الموسم.

ويقترب باريس سان جيرمان من معادلة رقم ليفربول الإنجليزي، وتشيلسي الإنجليزي، وإنترناسيونال البرازيلي، وساو باولو البرازيلي، وإيه سي ميلان، ومانشستر يونايتد، وإنتر ميلان الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي بالتتويج بأول لقب من كأس العالم للأندية.

 

وجاء السجل الذهبي لأبطال مونديال الأندية عبر التاريخ قبل نهائي باريس سان جيرمان وتشيلسي كالتالي 

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نهائي نسخة 2025

ريال مدريد الاسباني (5 ألقاب )  أعوام 2014، 2016، 2017، 2018، 2022

برشلونة الاسباني (3 ألقاب ) أعوام  2009، 2011 و2015

كورنثيانز البرازيلي  (2 لقب )  2000، 2012

بايرن ميونخ الألماني ( 2 لقب )  2013، 2020

ليفربول الإنجليزي (لقب واحد)  عام 2019

تشيلسي الانجليزي (لقب واحد) عام 2021

إنترناسيونال البرازيلي (لقب واحد)  عام 2006

ساو باولو البرازيلي (لقب واحد) عام 2005 

إيه سي ميلان (لقب واحد) عام 2007 

مانشستر يونايتد  (لقب واحد) عام 2008

إنتر ميلان الإيطالي (لقب واحد) عام 2010 

مانشستر سيتي الانجليزي (لقب واحد ) عام 2023

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