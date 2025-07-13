الأحد 13 يوليو 2025
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رياضة

أبرزها نهائي مونديال الأندية وودية ليفربول، مواعيد مباريات اليوم الأحد

نهائي كأس العالم
نهائي كأس العالم للأندية، فيتو

نهائي كأس العالم للأندية، تترقب جماهير كرة القدم حول العالم المباراة النهائية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان لمونديال الأندية 2025.

يدخل تشيلسي الإنجليزي نهائي كأس العالم للأندية كبطل لدوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم، ووصل إلى النهائي بعد تجاوز فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي بنتيجة هدفين دون رد.

بينما يدخل باريس سان جيرمان المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، المباراة وهو المرشح الأبرز لحصد اللقب. 


موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025


تشيلسي الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي - 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة - منصة DAZN.

 

كما يشهد اليوم الأحد أول مباراة ودية لنادي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح؛ استعدادا للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بعدما توج الريدز بالبريميرليج الموسم الماضي.

 

مباريات ودية أندية 

ليفربول ضد بريستون نورث - 5 مساءً

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