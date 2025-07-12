السبت 12 يوليو 2025
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رياضة

مودريتش يخضع للكشف الطبي في ميلان الإيطالي في هذا الموعد

لوكا مودريتش، فيتو
لوكا مودريتش، فيتو

مودريتش، أكد الصحفي الإيطالي أنطونيو فيتيلو أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش يصل إلى مدينة ميلانو يوم الإثنين المقبل، للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه الرسمي إلى صفوف ميلان الايطالي.

 

مودريتش يرحل عن ريال مدريد

وكان مودريتش غادر ريال مدريد رسميًا بعد نهاية مشواره مع الفريق في كأس العالم للأندية، ليطوي صفحة حافلة بالألقاب والإنجازات دامت أكثر من عقد من الزمن داخل جدران سانتياغو برنابيو.

بحسب المصادر، من المرجح أن يوقّع مودريتش عقدًا مع ميلان يمتد حتى صيف عام 2026، ليبدأ بذلك فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية بالدوري الإيطالي.

تفاصيل عقد مودريتش مع ميلان الإيطالي

تحدث النجم الكرواتي لوكا مودريتش، عبر منصات ريال مدريد الرسمية، في لقاء وداعي لجماهير الميرينجي، بعد نهاية رحلته مع الفريق، والتي دامت 13 عامًا.

ميلان الايطالي، فيتو
ميلان الايطالي، فيتو

وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناة ريال مدريد، قال مودريتش "فلورنتينو بيريز رئيس الريال، كان شخصًا مهمًّا بالنسبة إليَّ، أولًا لأنه هو من جلبني إلى هنا، ومنذ تلك اللحظة كان صاحب تأثير كبير في، حيث كان يعاملني دائمًا بطريقة رائعة".


وأضاف "يمكنني القول الآن إنه كان يعاملني بشكل مختلف، وأظن أن هذا ظهر في آخر مباراة لي، حيث لم يسبق لي أن رأيته يبكي".

وأكد الدولي الكرواتي أن رحلته مع الملكي، منحته الكثير من المشاعر المختلطة والتي لا تنسى، مضيفًا: "ما عشته هنا جعلني أكثر سعادة، وبالعودة لما حققته هنا، أشعر بفرحة غامرة".

وتابع "في ريال مدريد، تطورت كلاعب وكشخص، فالملكي منحني كل شيء في كرة القدم، ولهذا سأظل ممتنا له طوال حياتي، وسأبقى دائما مشجعا للميرنجي".

وبسؤاله عن أكثر لحظة خالدة في ذاكرته، أجاب مودريتش "من الصعب اختيار واحدة من بين الكثير من اللحظات الرائعة التي عشتها هنا، لكنني أريد تذكر العاشرة دومًا، لأنها كانت نقطة البداية لكل شيء".

وأتم: "لقد كانت لحظة الهيمنة لمدة 12 أو 13 سنة، مما مكننا من حصد 6 ألقاب دوري أبطال في 10 سنوات، والطريقة التي توجنا بها تعكس هوية الريال".

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