بعد نهاية مسيرته مع الميرنجي، كم عدد بطولات لوكا مودريتش في ريال مدريد؟

كتب المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، كلمة النهاية في مسيرته مع العملاق نادي ريال مدريد الإسباني، ولكن كانت نهاية حزينة بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان 0/4 في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

13 عاما ارتدى فيهم مودريتش قميص ريال مدريد

انضم لوكا مودريتش إلى صفوف ريال مدريد في ميركاتو صيف 2012 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ومنذ ذلك الوقت أصبح أحد أبرز ركائز الفريق ورمز وأسطورة تاريخية في النادي الملكي.

وخلال الـ 13 عامًا قضاها التي قضاها الأمير لوكا في ملعب سانتياجو برنابيو، خاض النجم الكرواتي 597 مباراة في مختلف البطولات، وسجل خلالها 43 هدفًا وقدم 95 تمريرة حاسمة.

عدد بطولات مودريتش مع ريال مدريد

ووصلت حصيلة مودريتش من الألقاب مع ريال مدريد إلى 28 بطولة، هي: 6 بطولات دوري أبطال أوروبا، و4 بطولات الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا مرتين، و5 مرات كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي 5 مرات، و5 مرات كأس العالم للأندية، ومرة واحدة كأس إنتركونتيننتال.

كما تُوّج مودريتش بجائزة الكرة الذهبية عام 2018، ليكون أول من كسر هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة في ذلك العقد، بعدما تأهل مع منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم في روسيا 2018 ولكن خسر اللقب أمام منتخب فرنسا في النهائي بنتيجة 4-2.

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