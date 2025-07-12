بعد رحيل مودريتش، إنجاز تاريخي ينتظر كارفاخال مع ريال مدريد

ينتظر داني كارفاخال قائد ريال مدريد، إنجازا تاريخيا غير مسبوق، يتمثل في الوصول إلى سبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم لم يحققه أي لاعب في التاريخ حتى الآن.

ويتشارك كارفاخال الرقم القياسي بعدد مرات التتويج (6 ألقاب) مع كل من الأسطورة الراحلة باكو خينتو، والنجمين الراحلين حديثًا عن صفوف الملكي لوكا مودريتش وناتشو، بالإضافة إلى الألماني توني كروس الذي اعتزل كرة القدم.



ومع انتقال لوكا مودريتش إلى ميلان، الذي لن يشارك في النسخة التالية من دوري الأبطال، بات كارفاخال يمتلك فرصة الانفراد بالرقم القياسي، وكتابة اسمه في مقدمة أساطير المسابقة الأوروبية الأعرق.





ورغم أن الطريق نحو اللقب السابع ما يزال طويلًا ومعقدًا، إلا أن مجرد وجود هذه الإمكانية، وهو في سن 33 عامًا، يجعل الأمر أكثر إثارة، خاصة أنه سيكون القائد الذي سيرفع الكأس بنفسه حال تحقق الحلم.

لكن هذا الإنجاز لن يأتي بسهولة، حيث إن كارفاخال عاد مؤخرًا للمنافسة بعد غياب طويل إثر إصابة قوية في الركبة تعرض لها في أكتوبر الماضي، وهو يدرك تمامًا أن عليه خوض موسم شاق، مليء بالتحديات.

ومن أبرز تلك التحديات، المنافسة مع النجم الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد الذي انضم حديثًا للفريق، إضافة إلى العمل تحت قيادة المدير الفني الجديد تشابي ألونسو، الذي زامله كلاعب في موسم 2013-2014، ويُعرف بمطالبه العالية من لاعبيه دفاعًا وهجومًا.

وغادر لوكا صفوف ريال مدريد عقب الإقصاء من كأس العالم للأندية 2025، بنهاية عقده وأصبح حرا في الانضمام لأي نادٍ مجانا.

وأضافت الصحيفة أن النجم الكرواتي سيغادر من أجل قضاء فترة إجازته، ومن المقرر أن يعود إلى إيطاليا على الأرجح في أوائل أغسطس المقبل لبدء الموسم مع الروسونيري.

ومن المقرر أن يوقع مودريتش على عقد لموسم واحد مع ميلان، على أن يحصل على راتب سنوي يقدر ما بين 2.5 إلى 3 ملايين يورو.



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