ريال مدريد يوافق على رحيل لاعبه الشاب إلى أوساسونا بمبلغ زهيد

كشف فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات بأن نادي ريال مدريد، قرر التخلي عن أحد لاعبيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل صعوبة حصوله على فرصة اللعب بانتظام مع الفريق الأول في الموسم القادم.

وبحسب فابريزيو رومانو، فإن ريال مدريد وافق على رحيل جناحه الشاب فيكتور مونيوز إلى صفوف أوساسونا هذا الصيف.

وستبلغ قيمة الصفقة 6 ملايين يورو، مع ضمان ريال مدريد حقه في الحصول على 50% من نسبة بيع اللاعب مستقبلا لأي نادٍ آخر.

يأتي ذلك بعدما كان مونيوز على مقربة من الانتقال إلى خيتافي في الأسابيع الأخيرة، وفق ما أعلنه أنخيل توريس رئيس النادي، حول وجود اتفاقية مبدئية مع صاحب 21 عامًا.

ويُعد مونيز أحد أبناء الملكي، وحصل على فرصة اللعب للفريق الأول في بعض المباريات خلال الموسم الماضي، من بينها نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.