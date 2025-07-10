الوداع الحزين، مودريتش يشارك في سقوط ريال مدريد بكأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، ودَّع لوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا، صفوف ريال مدريد بشكل رسمي، عقب انتهاء مشاركة الملكي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر ريال مدريد برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية، لتنتهي رحلة الملكي في البطولة التي تقام لأول مرة.

وشهدت المباراة وداعًا حزينًا للاعب الأسطوري لوكا مودريتش بعد 13 عامًا قضاها بين جدران ريال مدريد الإسباني، حقق خلالها عددًا كبيرًا من الألقاب والإنجازات.

وشارك لوكا مودريتش في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليسجل حضوره الأخير في وداع حزين لم يتمنَه.

باريس سان جيرمان يتأهل للنهائي

وتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، يوم 13 يوليو الجاري على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وسجل فابيان رويز الهدف الأول والثالث لصالح باريس سان جيرمان في شباك ريال مدريد في الدقيقة 6 و24 فيما سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني بالدقيقة 9، وأضاف راموس الهدف الرابع قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي.

ونجح فريق تشيلسي الإنجليزي في بلوغ نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0 في دور نصف النهائي لنسخة 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان تشيلسي وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية بنظامه القديم مرتين عام 2012 وعام 2021، وتلقى البلوز الخسارة في أول نهائي أمام كورنثيانز البرازيلي باليابان 2012 بنتيجة 1-0، فيما نجح تشيلسي في تحقيق الفوز أمام بالميراس البرازيلي 2-1 بالإمارات بنهائي نسخة 2021.

وتخطى تشيلسي نظيره فلومينينسي بثنائية في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية عن طريق النجم البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 18، وذلك بعد تصويبة رائعة على طريقة النجوم الكبار ثم أضاف بيدرو الوافد الجديد أيضًا هدف البلوز الثاني في الدقيقة 56.

تشكيل باريس سان جيرمان

تشكيل ريال مدريد

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