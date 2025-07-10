الخميس 10 يوليو 2025
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رياضة

الهلال يحسم صفقة نجم ميلان الإيطالي بعد اجتيازه الكشف الطبي

ثيو هيرنانديز، فيتو
ثيو هيرنانديز، فيتو

أنهى نادي الهلال السعودي صفقة التعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، نجم ميلان الإيطالي، بعقد يمتد إلى 3 سنوات لتعزيز الجبهة اليسرى في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن ثيو هيرنانديز اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، تمهيدًا للتوقيع الرسمي مع الهلال السعودي، في صفقة تصل قيمتها إلى 30 مليون يورو، حيث من المقرر أن يتقاضى الدولي الفرنسي راتبًا سنويًا يُقدّر بـ20 مليون يورو، ما يعني أن إجمالي راتبه خلال فترة العقد سيصل إلى 60 مليون يورو.

وكان ثيو هيرنانديز قد غادر معسكر فريق ميلان خلال الساعات الماضية، من أجل إنهاء إجراءات انتقاله إلى الهلال، بعد أن قرّر النادي الإيطالي بيعه لتفادي خسارته مجانًا، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2026 ولم يُبدِ اللاعب رغبة في التجديد.

وشارك هيرنانديز مع ميلان خلال الموسم الماضي في 49 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

 

مدرب نجم الهلال السعودي يثير الجدل حول انتقاله إلى النصر 

فيما أثار إيجور أندرادي، مدرب اللياقة البدنية الخاص بالدولي البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال السعودي، التساؤلات بشأن مستقبل اللاعب، بعدما أبدى تفاعله مع منشور مثير للجدل عبر "إنستجرام".

جماهير الهلال السعودي تنتقد أداء مالكوم

وشهدت الأيام الماضية تصاعدًا في حدة الانتقادات الجماهيرية الموجهة ضد مالكوم، على خلفية مشادته اللفظية مع أحد مشجعي الهلال عقب الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

مالكوم
مالكوم

هذه الواقعة التي أغضبت جماهير الزعيم بسبب ردود اللاعب غير اللائقة، بحسب وصفهم.

صورة مالكوم بقميص النصر السعودي تثير الجدل 

ووضع أندرادي علامة إعجاب على صورة متداولة تُظهر مالكوم بقميص النصر السعودي، مما زاد من التكهنات حول احتمالية انتقال اللاعب إلى "العالمي" خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يُشار إلى أن مستقبل مالكوم بات محل شك داخل الهلال، مع تزايد المطالبات الجماهيرية برحيله، وسط تقارير إعلامية ربطت اسمه بعدة أندية، من بينها النصر والقادسية.

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