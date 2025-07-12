الكشف على 2291 مواطنا بقافلة طبية مجانية بـ صان الحجر على مدار يومين

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن القافلة الطبية المجانية بالمركز الطبي بصان الحجر القبلية بمحافظة الشرقية استمرت يومين، واشتملت على ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية.

التخصصات الطبية بالقافلة

وقال جميعة إن التخصصات التى اشتملت عليها القافلة هى الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، وتخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

الكشف الطبى على 2291 مريضا

مشيرا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٢٩١ مريض، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٥ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فضلًا عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وذلك بحصول الحالات التى تجرى لها جراجات أو علاج مزمن على قرار وزارى للعلاج على نفقة الدولة.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة " مشيدًا بدور مديرية الصحة بالشرقية لتنظيم القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمركز طبى صان الحجر القبلية ، وذلك لتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٢٩١ مريضا من أهالى المنطقة، وصرف العلاج اللازم لهم لافتًا الى أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الدكتور محمد احمد العقاد

وعن القرار الوزارى قال الدكتور محمد احمد العقاد،إنه الان يتم توفير تقنية الفيديو كونفرانس، لتيسير إجراءات حصول المرضى على الخدمات الطبية والعلاجية دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى المجالس الطبية المتخصصة، بما يضمن تقليل المشقة عليهم وتسريع الإجراءات.

التعاقد مع المستشفيات الخاصة

وأكد الدكتور العقاد أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، بهدف توفير الخدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

توسيع شبكة العلاج على نفقة الدولة

وأوضح مدير عام المحالس الطبية المتخصصة أن الوزارة توسعت فى شبكة العلاج على نفقة الدولة من خلال اضافة عدد كبير من المستشفيات، مشيرا إلى أن تكلفة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضى بلغت 2 مليار و446 مليونًا و545 ألف جنيه وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة مشيرًا إلى أن القرارات شملت عدة تخصصات طبية، أبرزها أمراض الدم، الأورام، الجراحة، أمراض النساء، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، المسالك البولية، الأمراض الجلدية والعصبية.

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