وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية لمتابعة انتظام العمل

تفقد الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، مستشفى الحسينية المركزي، يرافقه الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة داليا كمال، والدكتور أحمد طلعت، والدكتور أحمد نبيل من فريق إدارة المستشفيات بالمديرية. وذلك في ضوء توجيهات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة سير العمل بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

التأكد من عدم وجود نواقص فى الادوية

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن وكيل المديرية تابع خلال الزيارة انتظام العمل بأقسام المستشفى المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن عدم وجود نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدليات المستشفى.

الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية

وأكد الدكتور بهاء أبوشعيشع على حسن معاملة المرضى وذويهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة بجودة وكفاءة، وذلك بعد تفقده قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الأشعة، والحضانات، والأقسام الداخلية، وقسم العناية المركزة، حيث اطلع على ملفات الحالات المرضية بالعناية، وناقش الأطباء المعالجين بشأن بروتوكولات العلاج المتبعة موجها بسرعة اعتماد تقارير اللجان الثلاثية لاستخراج القرارات الوزارية.

إجراء جلسات غسيل كلوى للمرضى

كما وجه وكيل المديرية أثناء تفقده الحالة الصحية لأحد المرضى بالعناية بإجراء عرض لتخصص الجلدية، كما اطمأن على سير العمل بقسم الكلى الصناعى بالمستشفى، متابعًا إجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية بالمستشفى، ومن الصيانة الدورية لها.

الاعمال الانشائية الجارية بالمستشفى الجديد

كما تابع وكيل المديرية الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع إنشاء المبنى الجديد لمستشفى الحسينية المركزي، والمزمع إقامته على مساحة ١٠٬٩١٥ متر مربع، بمساحة بنائية تصل إلى ٦٬٥٦٦ متر مربع، تشمل دور أرضي وعدد ٦ أدوار علوية، وبتكلفة تقديرية تصل إلى مليار ونصف جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في البنية التحتية الصحية بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

مدير عام المجلس الطبية المتخصصة

وأعلن الدكتور محمد أحمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة إن الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار هو إجراء العمليات الجراحية العاجلة للمواطنين بالمجان على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي. علما بان الفئة المستهدفة من المواطنين هم الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل ويتم الاستفادة من المبادرة عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

وأوضح العقاد أن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، القساطر الطرفية)، ويتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

إنهاء قوائم الانتظار مجانا بالكامل

وأضاف أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن فقد على الجهة المتواجد عندها المريض ان تصدر له تقرير من ثلاث أطباء وترسل الى المجالس على موقع المجالس بشبكة الإنترنت ويتم استخراج القرار فورا دون تاخير او اى اعباء.

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