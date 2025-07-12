السبت 12 يوليو 2025
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عصام كامل

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العدد (670) من «فيتو» وأبرز عناوينه: تفاصيل المواد الملغومة فى قانون التعليم الجديد

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الصفحة الأولى من العدد (670) من جريدة فيتو

تفاصيل المواد الملغومة فى قانون التعليم الجديد

السوشيال ميديا.. تحكم الأندية

بزنس الموت فى غزة

تقرير أممى يكشف: 60 شركة دولية تتربح من دماء الأطفال وأساتذة القانون الدولى: ترتكب جرائم حرب

أمل وحيد للمستأجرين بعد إقرار تعديلات «الإيجار القديم»

عصام كامل يكتب: كلام فى سرك.. مصر فيها انتخابات!

حكومة على راسها ريشة!

الجبالى ينتقد تأخر القوانين وعدم جاهزيتها.. ونواب: تعمل ضد الشعب وترى نفسها فوق المساءلة

لعبة القط والفار  في الجامعات الأهلية

حــوارات «فيتو»

د.محمد الخشت: الشريعة ليست عاجزة ولكنها تحتاج إلى تجديد أدوات الفقه والفتوى

هاني توفيق: القروض لن تصنع التنمية ومافيا ضخمة تستفيد من تعطيل الاستثمار

رئيس دار الأوبرا: ملتزمون بالحفاظ على الهوية التراثية والفن الراقى

عودة «حسم»  تفضح تواطؤ الإخوان

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