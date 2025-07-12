العدد (670) من «فيتو» وأبرز عناوينه: تفاصيل المواد الملغومة فى قانون التعليم الجديد
تفاصيل المواد الملغومة فى قانون التعليم الجديد
السوشيال ميديا.. تحكم الأندية
بزنس الموت فى غزة
تقرير أممى يكشف: 60 شركة دولية تتربح من دماء الأطفال وأساتذة القانون الدولى: ترتكب جرائم حرب
أمل وحيد للمستأجرين بعد إقرار تعديلات «الإيجار القديم»
عصام كامل يكتب: كلام فى سرك.. مصر فيها انتخابات!
حكومة على راسها ريشة!
الجبالى ينتقد تأخر القوانين وعدم جاهزيتها.. ونواب: تعمل ضد الشعب وترى نفسها فوق المساءلة
لعبة القط والفار في الجامعات الأهلية
حــوارات «فيتو»
د.محمد الخشت: الشريعة ليست عاجزة ولكنها تحتاج إلى تجديد أدوات الفقه والفتوى
هاني توفيق: القروض لن تصنع التنمية ومافيا ضخمة تستفيد من تعطيل الاستثمار
رئيس دار الأوبرا: ملتزمون بالحفاظ على الهوية التراثية والفن الراقى
عودة «حسم» تفضح تواطؤ الإخوان
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