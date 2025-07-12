السبت 12 يوليو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يعقد مشاورات أمنية لبحث تطورات صفقة التبادل

نتنياهو
نتنياهو

 أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد ظهر الأحد مشاورات أمنية مع عدد من كبار المسئولين، لمناقشة آخر تطورات صفقة تبادل الأسرى المحتملة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تكثف الوساطات الدولية والإقليمية لدفع المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس نحو اتفاق يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

 

تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة بسبب خريطة الانسحاب الإسرائيلي

 أفاد مصدران فلسطينيان مطلعان بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تواجه تعثرًا نتيجة إصرار إسرائيل على تقديم خريطة للانسحاب تبقي بموجبها نحو 40 في المئة من مساحة القطاع تحت سيطرتها العسكرية.

وقال أحد المصدرين لوكالة فرانس برس إن “مفاوضات الدوحة تواجه تعثرا وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها أمس الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحابا، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس”.

وأكد المصدر الثاني أن "إسرائيل تواصل سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة".

 

مفاوضات الدوحة مستمرة

 قالت مصادر مطلعة لقناة الغد، أمس، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تواجه عثرة بشأن خريطة انسحاب الجيش الإسرائيلي، ما دفع الأطراف المشاركة إلى إرجاء بحث هذه النقطة لحين قدوم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى الدوحة.

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