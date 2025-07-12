د.محمود مسلم: جهود مصر مستمرة لإنهاء أزمة غزة ونقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل لن يحسمها إلا ترامب

قال د. محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصبح أمرًا تحيط به الغيوم، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي استدعت حالة من التفاؤل بين الأوساط السياسية والدولية، باقتراب إبرام الاتفاق وإعلان الهدنة، بحسب وعد الرئيس الأمريكي وبحسب تصريحاته المتكررة بقرب حدوث السلام في الشرق الأوسط، هذا بخلاف التسريبات التي خرجت من جلسات المفاوضات بين الوسيطين مصر وقطر مع حماس، وموافقة الحركة على كل بنود الهدنة، مع تحفظها على 3 منها.. كل هذه الأمور دفعت المجتمع الدولي لاعتقاد أن السلام يقترب، لكن يبدو أنه ما زال حلمًا بعيد المنال.

وأضاف د.مسلم خلال لقاء في قناة الغد: حماس تحفظت على نقاط خلافية ورفضتها بصورة قاطعة، وأهمها إسناد الإغاثة إلى منظمة أخرى، ولو كانت هناك نية حقيقية لإحداث الهدنة والسلام، يمكن التوصل في هذا الشأن إلى اقتراح بأن تكون حماس ضمن فترة الـ ٦٠ يومًا مفاوضات بإنهاء الحرب بشكل دائم، لكن يظل الخلاف الأبرز يتمثل في تمسك حماس بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وهو أمر بعيد عن المنطق الذي يدير به الاحتلال وجوده في غزة، وبخلاف رفض إسرائيل له، فإن الصحف الغربية أشارت خلال الساعات الماضية إلى أن الاتفاق يلزمه ٢٠ يومًا حتى يتم بلورته والاتفاق على النقاط الخلافية بين حماس وإسرائيل وهو ما يمثل مشكلة كبيرة للغاية مع تراجع الأوضاع الإنسانية في القطاع بصورة تنذر بكارثة إنسانية لن يتحملها المجتمع الدولي بأكمله.

وشدد د.مسلم على أن مسار الحل معروف للجميع، ويجب أن يأتي رأسا من واشنطن، وبإشارة خضراء من ترامب تحديدًا، خاصة أن الرهانات على أوروبا أثبتت فشلها، رغم تغير الموقف الأوروبي وتضامنه الكامل مع الفلسطينيين، واعترافهم بوجود مآسي إنسانية يتم ممارستها في قطاع غزة..وقال: لكن يبدو أن تفاهمات بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الاحتلال أجلت الحل قليلًا، ونحن مختلفون حول تصريحات ترامب وهذا ما برز جليًّا في الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة، والتي تسببت في تغير كامل لتصريحات ترامب، من وعود باقتراب الهدنة وتطبيقها على أرض الواقع، إلى تصريحات نتنياهو بعد عودته من واشنطن التي تميزت بالغطرسة والتعنت والصلف وتجاهل نداءات العقل والمنطق والإنسانية.

وأكد أن الموقف المصري الثابت والواضح وغير المتغير ما زال يعمل في اتجاه تكثيف الجهود المصرية للضغط على المجتمع الدولي وحث الجانب الأوروبي والمنظمات الدولية والأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي ويتكوف على اتخاذ مواقف أكثر فاعلية، لكن الوضع الآن يحتاج إلى موقف أوروبي واضح وضغط عربي وإسلامي على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنهاء الممارسات الدموية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

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