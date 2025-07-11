القناة 12 العبرية: هناك جمود في محادثات الدوحة لكنها ستستمر غدا

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، أن مسؤولين مطلعين على محادثات الدوحة قالوا إنه لا تقدم في آخر 24 ساعة بسبب خرائط انسحاب جيش الاحتلال

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن هناك جمودا في محادثات الدوحة لكنها تستمر غدا السبت.

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات تبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال.

وأوضحت المصادر، أن الخريطة تمهد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم.

كما أشارت إلى أن الخريطة تأخذ من قطاع غزة مسافة عميقة على طول حدود قطاع غزة تصل في بعض المناطق لـ 3 كيلومترات.

وتابعت: خريطة إعادة التموضع تضم أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون وكل خزاعة، كما أنها تقترب ايضا من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون، وتصل إلى قرب شارع صلاح الدين في دير البلح والقرارة.

وأوضحت المصادر أن خريطة إعادة التموضع الإسرائيلية تقضم 40% من مساحة قطاع غزة، وأنها تمنع 700 ألف فلسطيني من العودة لبيوتهم لدفعهم لمراكز تجميع النازحين في رفح.

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