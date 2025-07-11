الرئيس الأمريكي يزور تكساس لتفقد الأضرار الناجمة عن الفيضانات

يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، ولاية تكساس التي اجتاحتها انتقادات لطريقة تعامل الحكومة والسلطات المحلية مع كارثة الفيضانات.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وزوجته ميلانيا، عناصر إنقاذ ومسئولين محليين في منطقة هيل كانتري في وسط تكساس، بعد أسبوع على الفيضانات التي تسببت بجرف منازل وأشجار وسيارات وسكان.

وسوف يصل ترامب وزوجته إلى كيرفيل، المدينة الواقعة في مقاطعة كير الأكثر تضررًا حيث قتل ما لا يقل عن 96 شخصا.



وقال ترامب لصحفيين عندما سئل، الأحد، عن زيارة المناطق المتضررة: "كنت لأفعل ذلك اليوم لو لم نكن عائقا في طريقهم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.