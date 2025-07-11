الجمعة 11 يوليو 2025
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خارج الحدود

الرئيس الأمريكي يزور تكساس لتفقد الأضرار الناجمة عن الفيضانات

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، ولاية تكساس التي اجتاحتها انتقادات لطريقة تعامل الحكومة والسلطات المحلية مع كارثة الفيضانات.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وزوجته ميلانيا، عناصر إنقاذ ومسئولين محليين في منطقة هيل كانتري في وسط تكساس، بعد أسبوع على الفيضانات التي تسببت بجرف منازل وأشجار وسيارات وسكان.

وسوف يصل ترامب وزوجته إلى كيرفيل، المدينة الواقعة في مقاطعة كير الأكثر تضررًا حيث قتل ما لا يقل عن 96 شخصا.


وقال ترامب لصحفيين عندما سئل، الأحد، عن زيارة المناطق المتضررة: "كنت لأفعل ذلك اليوم لو لم نكن عائقا في طريقهم".

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