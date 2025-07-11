مقتل 9 ركاب حافلات بعد اختطافهم من قبل مسلحين في باكستان

قال مسؤولون باكستانيون، الجمعة، إن السلطات استعادت من جبال باكستان جثث 9 ركاب كان قد اختطفهم مسلحون في سلسلة من الهجمات على حافلات في إقليم بلوشستان الواقع جنوب غرب البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وسبق أن شن مسلحون انفصاليون من أقلية البلوش هجمات مماثلة تتضمن قتل ركاب بعد الاطلاع على هوياتهم، ومعرفة أنهم ينحدرون من إقليم البنجاب بشرق البلاد.

وأوضح مسؤول حكومي أنه جرى العثور على جثثهم مصابة بطلقات نارية في مناطق جبلية خلال الليل، وذكر شاهد رند المتحدث باسم حكومة الإقليم أن الركاب خُطفوا من حافلتين، مساء الخميس.

وقال: "نعمل على تحديد هويات الجثث ونتواصل مع عائلاتهم"، مضيفًا أن الضحايا عمال يعملون في الإقليم المضطرب وكانوا عائدين إلى ديارهم في البنجاب.

ويتهم مسلحو البلوش السلطات الباكستانية بسرقة موارد منطقتهم، لتمويل الإنفاق في أماكن أخرى خاصة إقليم البنجاب.

وقال رند إن قوات الأمن أحبطت ثلاث هجمات للمتمردين، الخميس، قبل عمليات الاختطاف، متهمًا الهند، جارة باكستان وغريمتها اللدودة، بدعم المسلحين.

ولم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب "رويترز" للتعليق.

وتنفي نيودلهي اتهامات إسلام أباد لها بتمويل وتدريب ودعم المسلحين في محاولة لتأجيج عدم الاستقرار في المنطقة.

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