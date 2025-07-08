محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول بسيارة فارهة (صور)

عاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إلى تدريبات الريدز وسط أجواء حزينة في مقر النادي، حدادا على وفاة البرتغالي ديوجو جوتا لاعب الفريق في حادث سيارة.

وبدأ ليفربول الاستعدادات للموسم الجديد 2025-2026 في مركز تدريب أكسا، اليوم الثلاثاء، حيث اكتسى مقر التدريبات بالورود واللافتات التي تحمل اسم الراحل ديوجو جوتا، وسط أجواء حزينة تسيطر على أرجاء النادي.

محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول بسيارة فارهة

وحسب التقارير، فإن محمد صلاح واللاعب الهولندي الجديد جيريمي فريمبونج كانا بين أوائل الواصلين إلى تدريبات ليفربول، حيث ظهر الفرعون في مقر التدريبات بسيارة فارهة من ماركة رولز رويس.

محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول بسيارة فارهة

ويخوض ليفربول 5 مباريات ودية هذا الصيف استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، بما في ذلك جولة تحضيرية بآسيا.

مقر تدريبات ليفربول

تقارير إنجليزية تكشف سبب غياب محمد صلاح عن جنازة ديوجو جوتا

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، سر غياب النجم الدولي الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، عن حضور جنازة زميله البرتغالي ديوجو جوتا، الذي توفى نتيجة حادث مروع، يوم الخميس الماضي، في إسبانيا.

سبب غياب محمد صلاح عن جنازة جوتا

وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن غياب محمد صلاح جناح ليفربول عن الجنازة، جاء بسبب أنه يعيش صدمة شديدة بعد وفاة جوتا، ويعاني حالة حزن كبيرة منذ أن تلقى الخبر الصادم.

وأقيمت مراسم جنازة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، يوم السبت الماضي، بحضور عدد كبير من لاعبي ليفربول، بالإضافة إلى عدد من نجوم الأندية المختلفة ولاعبي منتخب البرتغال، الذين حرصوا على توديع نجم ليفربول إلى مدفنه.

مسيرة ديوجو جوتا

وولد جوتا البالغ من العمر 28 عامًا في بورتو، وبدأ مسيرته مع فريق باكوس دي فيريرا، قبل أن ينتقل إلى وولفرهامبتون الإنجليزي عام 2017، ثم انتقل إلى ليفربول في 2020.

وسجل جوتا 65 هدفًا في 182 مباراة مع الريدز ليفربول في جميع المسابقات، كما شارك في 49 مباراة مع منتخب البرتغال، وفاز معه بلقب دوري الأمم الأوروبية مرتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.