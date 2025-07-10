يرغب في الانتقال لريال مدريد مجانا، كوناتي يرفض عرضين من ليفربول لتجديد عقده

رفض الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، تجديد عقده مع الريدز بطل البريميرليج، بحسب ما كشفته صحيفة ماركا الإسبانية.

هذه الخطوة تفتح الباب أمام انتقال إبراهيما كوناتي إلى ريال مدريد في صيف 2026 بشكل مجاني، على غرار زميله السابق في ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد.

كوناتي يسير على خُطى أرنولد

وينتهي عقد إبراهيما كوناتي مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ووفقًا للتقارير، رفض عرضين رسميين من إدارة النادي لتمديد تعاقده.

وذكرت شبكة RMC الفرنسية أن المدافع الدولي الفرنسي حسم موقفه حال رحيله دون مقابل، حيث يرغب فقط في الانضمام إلى ريال مدريد فقط، رافضًا دراسة أي عروض أخرى.

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